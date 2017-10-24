Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanlığı yetkilisi 5 üst düzey isim ABD vizesi alamadı /24 Ekim 2017 12:55

Adalet Bakanlığı yetkilisi 5 üst düzey isim ABD vizesi alamadı

Beş üst düzey isimden oluşan heyet ABD Büyükelçiliği'nden vize vetosu yedi

SHABER3.COM

ABC Gazetesi'nin Washington yazarı Yılmaz Polat, Adalet Bakanlığı'nın üst düzey yöneticilerine Amerika Birleşik Devletleri tarafından vize verilmediğini yazdı. 

Polat'ın verdiği bilgilere göre; üst düzey Adalet Bakanlığı heyetine ABD'de yapacağı temaslar için Washington'dan yeşil ışık yakılmadı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın işbirliğiyle Washington ve bazı eyaletlerde temas ve incelemeler yapmak üzere bu ay sonu ABD'ye gitmek isteyen Adalet Bakanlığı heyetine, 'vize kısıtlaması' olduğu gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığı tarafından vizelerinin onaylanmadığı, vize ambargosu kalkıncaya kadar beklemeleri gerektiği bildirildi.

Polat'ın edindiği bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner başkanlığındaki heyette şu isimler bulunuyor...

-Aytekin Sakarya (Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü)
-Mehmet Çkmen (Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı)
-Orhan Cuni (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hakimi. Alternatif Çözümler Daire Başkanı)
-Merve Özcan (Tetkik Hakimi)
-Prof.Dr. Mustafa Serdar Özbek (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Heyet, Washinton'da temaslar yaptıktan sonra Minnesota'nın Minneapolis ve Nebraska Eyaletinin Omaha kentlerine geçip hukuk sistemleriyle ilgili incelemeler yapacaktı.

Bir süredir ABD'ye gitmek isteyen heyet 28 Ekim'de Washington'a gelecekti.
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