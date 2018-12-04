Samanyolu Haber /Gündem / 'Bakanlık, mahkemeye gönderdiği belgeyi gösterip bütün hakimleri satar' /04 Aralık 2018 11:18

'Bakanlık, mahkemeye gönderdiği belgeyi gösterip bütün hakimleri satar'

Avukat Ömer Turanlı Türkiye'de görev yapan Hakimlere önemli uyarılarda bulundu... Hakimlere hukuka uymaları konusunda uyarılarda bulunan Turanlı 'Adalet Bakanlığı İngiltere'ye gönderdiği belgeyi gösterip bütün hakimleri satar' dedi

SHABER3.COM

Adalet Bakanlığı’nın İngiltere’de Akın İpek’in mahkeme kararına giren ve ‘Cemaat iltisaklı olmanın’, ‘telefonda bylock çıkmanın’, ‘Cemaat kurumları ile finansal ilişki kurmanın’ ve ‘tek başına gizli tanık ifadelerinin’ suç olmadığına yönelik belgeyi inkar etmesinin yankıları devam ediyor. Adalet Bakanlığı’nın karardan 5 gün sonra belgeyi inkar etmesini değerlendiren avukat Ömer Turanlı hakimlere çağrıdan bulunarak, “Adalet Bakanlığı yarın bu belgeyi gösterip sizi satar, hukuktan yana olun.” uyarısında bulundu.

Turanlı kararı ve Bakanlığın açıklamalarını Erkam Tufan Aytav’ın You Tube kanalında değerlendirdi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Bakanlık, mahkemeye gönderdiği belgeyi gösterip bütün... Sonraki Haber >>

Terapi merkezine uçak düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Askeriyede skandal görüntüler:

Askeriyede skandal görüntüler:

Böylesi görülmedi

Böylesi görülmedi

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

Gerçek Zenginlik

Gerçek Zenginlik

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:54:02