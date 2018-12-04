'Bakanlık, mahkemeye gönderdiği belgeyi gösterip bütün hakimleri satar'

Adalet Bakanlığı’nın İngiltere’de Akın İpek’in mahkeme kararına giren ve ‘Cemaat iltisaklı olmanın’, ‘telefonda bylock çıkmanın’, ‘Cemaat kurumları ile finansal ilişki kurmanın’ ve ‘tek başına gizli tanık ifadelerinin’ suç olmadığına yönelik belgeyi inkar etmesinin yankıları devam ediyor. Adalet Bakanlığı’nın karardan 5 gün sonra belgeyi inkar etmesini değerlendiren avukat Ömer Turanlı hakimlere çağrıdan bulunarak, “Adalet Bakanlığı yarın bu belgeyi gösterip sizi satar, hukuktan yana olun.” uyarısında bulundu.





Turanlı kararı ve Bakanlığın açıklamalarını Erkam Tufan Aytav’ın You Tube kanalında değerlendirdi.







