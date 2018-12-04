Samanyolu Haber /Gündem / Müşavir günah keçisi yapıldı... Asıl Devlet rezil oldu /04 Aralık 2018 11:37

Müşavir günah keçisi yapıldı... Asıl Devlet rezil oldu

Türkiye’de her şey olursunuz ama rezil olmazsınız, diye bir laf var.

SHABER3.COM

TARIK TOROS- TR724.COM 

Türkiye’de her şey olursunuz ama rezil olmazsınız, diye bir laf var.

Söz konusu devlet ise…

Daha önce böyle bir duruma düşmemişti.

Anlatayım:

Geçen hafta İngiliz Mahkemesi Akın İpek ve üç kişinin Türkiye’ye iadesini reddetti.

Gerekçesinde, TC Adalet Bakanlığı’nın 8 Kasım 2018 tarihli evrakına yer verdi.



Bakanlık bu evrakla;

-Cemaat iltisaklı olmanın,

-Telefonunda ByLock çıkmasının,

-Cemaat kurumlarıyla finansal ilişki kurmanın,

-Tek başına gizli tanık ifadelerinin,

Suç olmadığını teyit ediyordu.

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TC Adalet Bakanlığı, nedense 5 gün sonra bunu reddetti:

“Londra Adalet Müşaviri tarafından kendi inisiyatifi ile ayrıca 1 sayfalık bir bilgi notu hazırlanarak İngiliz Savcılık makamı ile paylaşıldığı öğrenilmiştir.”

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Önce 6 maddede süreci yazalım:

BİR: Bu belge 8 Kasım’da yazıldı. 20 Kasım’da Akın İpek’in avukatları, süresi içinde gelmediği ve içeriği ülkedeki uygulamaları yansıtmadığı, tam tersi olduğu gerekçesiyle itiraz etti.

İKİ: Aynı gün Savcılık, belgenin mutlaka değerlendirilmesi için mahkemeye 5 sayfalık bir dilekçe sundu.

ÜÇ: Yargıç, savunma tarafının “Türkiye’de adil yargı olmadığına” dair kimi gerekçelerini bu belgeye dayanarak reddetti.

DÖRT: İngiltere’de nadir görülen bir karar açıklandı. Yargıç, “dava siyasi” dedi ve iade taleplerini geri çevirdi.

BEŞ: Karar günü, 28 Kasım’da belge ortaya çıktı. Sosyal ağlarda dalga dalga yayılmasa açıklama olmazdı.

ALTI: TC Adalet Bakanlığı, 3 Aralık’ta belgeyi reddetti, içeriğini kabul etmedi. Sorumluluk, Londra Adalet Müşaviri’ne ihale edildi.

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Şimdi de 6 maddede devlet nasıl rezil edilir, ona bakalım:

BİR: Belge, kararın gerekçelerinden birine doğrudan etki etti. Ancak tek başına durumu kurtarmaya yetmedi.

İKİ: Ankara, belgenin gündem olacağını kestiremedi. Bir zavallı müşavir, sıralı amirlerinin onayı olmadan böyle bir şeyi sunamaz, kaldı ki yetkisi de yok.

ÜÇ: Belge, “TC Adalet Bakanlığı” antetli, müşavirlik değil. Altında devletin kırmızı mührü var. Türkiye, açıkça mahkemeye yanlış bilgi verdiğini kabul etti.

DÖRT: İngiltere için son derece sıradışı bir durum. Mahkeme önünde doğru beyanda bulunmak zorundasınız. Değilse hukuki neticeleri var.

BEŞ: Savcılık öyle sıkıntıya girdi ki derhal mahkemeyi haberdar ederek “Yeni bir durum var, araştırıyoruz” demek zorunda kaldı.

ALTI: Belki de Ankara, müşavirini çağırarak kurtardı. Yoksa, mahkemeyi yanıltmaktan yargılacaktı.

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Türkiye, İngiltere karşısında kendini öyle zor duruma düşürdü ki:

14 gün içinde kararı temyiz etmesi gerekiyor.

Temyiz ederse yüksek mahkemeye ne yüzle çıkacaklar, merak konusu.

TC Adalet Bakanlığı, hukukun gereği bir evrak tanzim etmiş, sonra arkasında duramamıştır, nokta.
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