Samanyolu Haber /Gündem / Açığa alınan akademisyenlere ‘il dışına çıkış yasağı’ /04 Nisan 2017 10:35

Açığa alınan akademisyenlere ‘il dışına çıkış yasağı’

Isparta’da açığa alınan akademisyenlere ‘il dışına çıkış yasağı’ konulmuş

Açığa alınan akademisyenlere ‘il dışına çıkış yasağı’

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde kanun hükmünde kararnamalerle (KHK) açığa alınan akademsiyenlere şehir dışına çıkma yasağı konulduğu ortaya çıktı.

Üniversite rektör yardımcısı Prof. Dr. Sedat Aktan imzasıyla açığa alınan akademsiyenlere gönderdiği 25 Temmuz 2016 tarihli yazıda “Görevden uzaklaştırılan personelin Isparta il sınırları dışına çıkmaması gerekmektedir” dendi. Yazı, valilik kararına dayandırıldı.

‘Önceki OHAL dönemlerinde uygulanmamış bir durum’

Kararın kabul edilemez olduğunu belirten Eğitim Sen Avukatı Necmiye Şahbaz şunları söyledi: “OHAL döneminde valiler, OHAL Valisi oluyor. 657’ye tabi şahısların şehir dışına çıkarken bildirimde bulunması gerekiyor. Şehir dışına çıkışın yasaklanması daha önceki OHAL dönemlerinde uygulanmamış bir durum. Ancak OHAL’in bu kadar geniş kapsamda uygulanıyor olması eleştirmemiz gereken bir durum.”
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