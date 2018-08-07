Samanyolu Haber /Gündem / ABD'yle yapılan ön anlaşma haberleri yalan mı? /07 Ağustos 2018 11:28

ABD'yle yapılan ön anlaşma haberleri yalan mı?

Türkiye'den bir heyetin 2 gün içinde ABD'ye gideceği ve bazı konularda ön mutabakat sağlandığı yönündeki haberler Dışişleri Bakanlığı tarafından teyit edilmedi.

SHABER3.COM


ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken Ankara'dan bir heyetin 2 gün içinde Washington'a gideceği açıklanmıştı.

Diplomatik kaynaklara dayandırılarak yayımlanan haberlerde, iletişimin sürdüğü aşamada bazı ön mutabakatlar sağlandığı, yüz yüze görüşme kararı alındığı ve buna bağlı olarak bir heyetin ABD'ye gideceği söylenmişti.
Dünya gazetesinin haberi göre, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bu haberleri teyit etmediklerini belirttiler.

ABD ile ön mutabakat sağlandığı yönündeki haber sonrasında dolar kuru sabah ilk işlemlerde 5.18 seviyesine kadar gerilemişti. Kur, sonrasında 5.25 seviyesine yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'yle yapılan ön anlaşma haberleri yalan mı? Sonraki Haber >>

Deprem Namazda yakaladı

Deprem Namazda yakaladı

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Adnan Hoca" Niçin Hapiste? Tarikatları Ne Bekliyor?

Adnan Hoca

Şefkat Kahramanları kadınlar

Şefkat Kahramanları kadınlar

Arslanlar şarhoş adama yemedi

Arslanlar şarhoş adama yemedi

3. Havalimanındaki çökmeler havadan görüntülendi

3. Havalimanındaki çökmeler havadan görüntülendi

Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu

Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu

Gökhan Açıkkollu iki yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü

Gökhan Açıkkollu iki yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü

Venezüela'da Maduro'ya suikast girişimi

Venezüela'da Maduro'ya suikast girişimi

Olup bitenlere bizim açımızdan bakmamız lazım!

Olup bitenlere bizim açımızdan bakmamız lazım!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:15:36