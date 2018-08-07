ABD'yle yapılan ön anlaşma haberleri yalan mı?



ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken Ankara'dan bir heyetin 2 gün içinde Washington'a gideceği açıklanmıştı.





Diplomatik kaynaklara dayandırılarak yayımlanan haberlerde, iletişimin sürdüğü aşamada bazı ön mutabakatlar sağlandığı, yüz yüze görüşme kararı alındığı ve buna bağlı olarak bir heyetin ABD'ye gideceği söylenmişti.

Dünya gazetesinin haberi göre, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bu haberleri teyit etmediklerini belirttiler.





ABD ile ön mutabakat sağlandığı yönündeki haber sonrasında dolar kuru sabah ilk işlemlerde 5.18 seviyesine kadar gerilemişti. Kur, sonrasında 5.25 seviyesine yükseldi.