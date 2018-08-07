Samanyolu Haber /Gündem / Bilkent Üniversitesi'nde torpil iddiası... Topluca istifa ettiler /07 Ağustos 2018 11:15

Bilkent Üniversitesi'nde torpil iddiası... Topluca istifa ettiler

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü öğretim görevlilerinden Cem Emüler, Bölüm Başkanı Jason Hale'nin bölüme girmeye hak kazanan öğrencilerin listesini değiştirdiğini iddia ederek, "Aynı zamanda giriş sınavı jürisini de oluşturan bütün meslek dersi hocaları olarak, şu an itibariyle Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ndeki eğitmenlik görevimizden ayrılmış bulunmaktayız" dedi.

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Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü öğretim üyeleri Cem Emüler , Özlem Ersönmez, İlham Yazar, Meltem Keskin, Tiyatro Bölümü giriş sınavlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle istifa etti.

İstifalara ilişkin Instagram hesabından açıklama yapan, öğretim görevlilerinden Emüler, bölüme giriş sınavının hiçe sayılarak bölüme girmeye hak kazanan öğrencilerin listesinin değiştirildiğini belirtti. Sınav jürisini de oluşturan bütün meslek dersi hocalarıyla birlikte istifa ettiğini duyuran Emüler'in açıklaması şöyle:

“Sevgili arkadaşlarım, öğrencilerim, meslektaşlarım. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü giriş sınavları Haziran ayında çok değerli bir jüri tarafından dört gün boyunca yapılmış; sekiz öğrenci bölüme kabul edilmiş; YGS'den baraj puanı almaları halinde bölüme resmi kayıt yaptırabilecekleri hem kendilerine, hem de bütün bölüme sözlü olarak duyurulmuştu. Ancak, sınavın ardından, bölüm başkanı keyfî bir kararla jürinin ilan ettiği listeyi değiştirmiş, listeye iki yeni isim eklemiş ve bu adayları okula kabul ettiğini ilan etmiştir. Sanat okulları eğitim kadrosunda yer alan isimlerin niteliği ve öğrencilerin seviyesi ile değer kazanır. Bunu sağlayan en önemli faktörlerden biri giriş sınavlarının özenli, yetkin ve şaibeden uzak bir şekilde yapılmasıdır. Bilkent Üniversitesi gerçekten çok değerli bir kurumdur ve sanat bölümlerine verdiği destek ile tanınmaktadır. Bilkent Tiyatro Bölümü de, bu güne kadar, hepimizin ortak çabasıyla Türkiye'nin en nitelikli eğitim veren kurumlarından biri olmuştur. Ne var ki, Bilkent gibi güzide bir kurumun titizliğine yakışmayan bu anlaşılmaz tutum, tiyatro bölümünde ders veren bütün meslek dersi hocalarını bir karar vermeye zorlamıştır. Aynı zamanda giriş sınavı jürisini de oluşturan bütün meslek dersi hocaları olarak, şu an itibariyle Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ndeki eğitmenlik görevimizden ayrılmış bulunmaktayız. Bilgilerinize.”
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