Katar'da 'darbe' söylentisi

Al Masdar'ın Al-Youm Al-Sabaa'dan aktardığına göre, Katar'ın yönetici ailesi içerisinde büyük bir çatlak var.





İddiaya göre, yine bir "saray darbesi" ile devrilen eski Katar Emiri Hamad bin Halife, oğlu Abdullah bin Hamad el-Thani ile birlikte, diğer oğlu ve Katar'ın şu andaki emiri Tamim bin Hamad'a karşı darbe planlıyor.





Tamim'in, babasının ve kardeşinin kendisine karşı orduyu da içine alan bir darbe girişimde olduğundan şüphelendiği kaydediliyor.





Darbe sonucunda, Hamad'ın diğer oğlu Abdullah'ı Katar Emiri ilân etmeyi istediği söyleniyor.





Katar'ın yönetici ailesinin üç kampa bölündüğü, Hamad'ın özellikle başkent Doha'da etkili olduğu belirtiliyor.





Hamad'ın Batılı hükümetlere lobi yaparak, Tamim'den desteklerini kesmelerini ve Abdullah'ı desteklemelerini istediği de iddialar arasında.





İddiaya göre Hamad Batılı yöneticilere, oğlu Tamim'in teröre desteği ve başka Arap ülkelerinin içişlerine nasıl karıştığına ilişkin belgeler verdi. Yine Hamad, oğlu Tamim'in sağlığı ve mental koşullarının kötü olduğu yönünde de bir rapor verdi.





Yine Hamad'ın, Batı'daki bazı gazetelere para karşılığında oğlu Tamim'in "teröre verdiği destek" hakkında belgeler verdiği de gelen bilgiler arasında.





İddiaya göre Tamim, geçen ay, Londra'da bulunan babasının Doha'ya dönüşüne izin vermedi. Bu, aile içerisinde çatlağın kesin belirtisi sayılıyor.





Hamad bin Halife de, 2013 yılında bir "saray darbesi" ile devrilmiş ve yerine oğlu Tamim gelmişti.