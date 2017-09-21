'Abdullah Gül çok ciddi bir çıkış için hazırlanıyor'

"Geçelim, heyecanla beklediğiniz ve iktidar kulislerinde konuşulan 'Tayyip Erdoğan sonrası' ile ilgili havadislere..." diyen Takan, "Abdullah Gül hareketliliği yeniden alevlendi. Zarrab dosyasının kalın ayrıntıları tesadüf mü oldu?.. Bilemem. Abdullah Gül'ün son zamanlarda İngiltere ağırlıklı dış gezileri ile beraber İstanbul'daki ofis ve evinin ziyaretçilerle dolup taştığı konuşuluyor. İstişareci ziyaretçiler arasında AKP'nin eski/yeni deve dişi gibi isimleri sıralanıyor. Aralarında bir de AKP Genel Başkan Yardımcısı ismi zikrediliyor" ifadelerini kullandı.







Gül'ün ciddi bir çıkış yapacağının ileri sürüldüğü yazıda şu iddialar yer aldı:





"Hazırlanıyor. Gör bak Abdullah Gül bu sefer çok ciddi bir çıkış yapacak" diye iddiaları var. Gül'ün sosyal medya üzerinden verdiği mesajlara bel bağlamışlar. Gül'ün, Erdoğan "TEOG kaldırılsın" talimatı verdikten sonra, "gündemde olan sınav sistemi değişikliğinin çok boyutlu bir çalışma ile yapılmasını ve özellikle fırsat eşitliği ilkesini korumasını umuyorum" şeklindeki twitter mesajından çok büyük manalar çıkarıyorlar:)) Abdullah Gül'ün kamuoyuna açık mesajlarının daha da sertleşeceğini ileri sürüyorlar. Gül'cülerin ihtiyatlı olanları(!) ise bayrak değişiminin Barzani referandumu sonrasında olabileceğine yönelik umut besliyorlar... Tarafsız gözlemciler ise, Şaban Dişli'nin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı olmasının ardından bu kulisleri tazelenen nikâhın üst yapı çalışmaları olarak değerlendiriyor.