Abdullah Gül, AKP ile bağlarını koparmamış...





Geçen yılki kuruluş yıldönümü etkinliğine katılan Gül, mayıs ayındaki AKP kongresi için özel kuryeyle davetiye gönderilmesine rağmen ‘cumhurbaşkanlığı görevini bıraktıktan sonra siyasi programlara katılmama’ kararı nedeniyle etkinlikte yer almamıştı.





En çok ziyaret Davutoğlu’ndan





Hürriyet’in Ankara kulislerine yakınlığıyla bilinen yazarı Deniz Zeyrek, Gül’ün yakın çevresinden aldığı mesajı paylaştı: “Aslında ‘siyasi faaliyetlere katılmama’ kararı çerçevesinde 2016’ya da katılmayacaktı. Ancak bir ay önce 15 Temmuz hain darbe girişimi olunca, ‘AK Parti’ye bir kez daha darbe yapılmak istendi, yanında durmak boynumuzun borcu’ diyerek katılma kararı almış.”





Gül’ün partiyle bağlarını tamamen koparmadığını vurgulayan Hürriyet yazarı, Gül’ün İstanbul’daki vakıf binasında sık sık AKP’li isimler tarafından ziyaret edildiğini, en çok ziyaretin eski başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından gerçekleştiğini yazdı.





‘İki bakanın görevi değişti’





Zeyrek şöyle devam etti: “Mevcut hükümetten bazı bakanlar ve partide genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen bazı isimler de var son ziyaretçileri arasında. Bu arada dikkatimi çeken bir detayı paylaşayım. Gül’ün son zamanlarda görüştüğü iki bakanın görevi, son kabine güncellemesinde değişti. İkisi de icracı bakandı, ikisi de Başbakan Yardımcılığı’na getirildi.”





Görüşmelerin içeriğinin bilinmediğini aktaran Zeyrek’e göre iki ihtimal var: “Ya Gül’ü partiye koyduğu mesafeyi kaldırması için ikna etmeye çalışıyorlar. Ya da yaşadıkları bazı somut olayları anlatıp ‘İşler iyi gitmiyor’ diye Gül’e yakınıyorlar.”

AKP’nin 16. kuruluş yıldönümü kutlamalarına mazeret bildirerek katılmayan Gül paylaştığı mesajda, “AK Parti, kuruluş dönemindeki değer ve politikaları kendine yeniden rehber edinip, evrensel demokrasi kriterleri ile kendi değerlerini mezcederek yoluna devam etmelidir” demişti.