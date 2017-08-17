Ünlü CEO'lar Beyaz Sarayı terk etti...





Trump'ın Strateji ve Politika Forumu'nun Amerikan televizyonu CNBC'ye konuşan bir üyesi, bu foruma üye olan CEO'ların Trump'ın son açıklamaları üzerine dağılma kararı aldığını söylemişti.

Söz konusu kurullarda Amerikan sanayisinin en önde gelen bazı şirketlerinin yöneticileri yer alıyordu. Bunlar arasında teknoloji devi Intel ve General Electric'in patronları da bulunuyordu.

Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Trump bir tweet atarak, "Sanayi Konseyi ile Strateji ve Politika Forumu'ndaki iş insanlarının üzerine baskı kurmak yerine ikisine de son veriyorum. Hepinize teşekkürler" dedi.







