Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin Türkiye'ye vergi yaptırımı Pazartesi başlıyor /11 Ağustos 2018 09:49

ABD'nin Türkiye'ye vergi yaptırımı Pazartesi başlıyor

ABD hükümeti, Türkiye'den ithal ettiği çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranını iki katına çıkararak yüzde 50'den uygulamaya 13 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Beyaz Saray tarafından Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Çelik ithalatını daha da azaltmak ve yerli kapasite kullanımını artırmak için 13 Ağustos'tan başlayarak Türkiye'den ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesini yüzde 50 oranında uygulamanın gerekli ve uygun olduğuna karar verdim" ifadesi kullanıldı.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan ve Bakan Wilbur Ross'un ifadeleri aktarılan yazılı açıklamada ise "Başkan Trump, Türkiye Cumhuriyeti'nden ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranını yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltti" bilgisine yer verildi.

Trump, cuma sabahı kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük tarifesi oranlarını iki katına çıkartarak bu ürünlere sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak için talimat verdiğini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'nin Türkiye'ye vergi yaptırımı Pazartesi başlıyor Sonraki Haber >>

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü

'Krizle ilgili papaz diye başlayan bütün cümleler yalan'

'Krizle ilgili papaz diye başlayan bütün cümleler yalan'

Almanya'yı ziyaret etseniz şu an neyi kaç liraya yer içersiniz?

Almanya'yı ziyaret etseniz şu an neyi kaç liraya yer içersiniz?

Güler Sabancı'dan Berat Albayrak'a tam destek

Güler Sabancı'dan Berat Albayrak'a tam destek

Binlerce mazlum ve mağdur kadın…

Binlerce mazlum ve mağdur kadın…

Erdoğan Damadından rol çaldı

Erdoğan Damadından rol çaldı

Erdoğan seçimlerden önce 'bu kardeşinize yetkiyi verin mücadele görün' demişti

Erdoğan seçimlerden önce 'bu kardeşinize yetkiyi verin mücadele görün' demişti

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:41:53