Dövize bakarken altın patladı: Rekor üzerine rekor

Dün, dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4.94 primle 216 liradan tamamlamıştı. Saat 18.00 itibariyle gram altının fiyatı 246 liraya yükseldi.
Karşılaştırmalı olarak güncel altın fiyatları
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 213,20 213,40 255,00 255,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.405,00 1.426,00 1.680,00 1.701,00
22 Ayar Bilezik (Gr.) 194,40 198,40 232,00 237,00
Lira (Tam) Ziynet 1.398,00 1.418,00 1.642,00 1.662,00
Yarım Ziynet 686,00 696,00 821,00 831,00
Çeyrek Ziynet 343,00 348,00 410,00 415,00
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 6.8 değer kazancıyla 231 liradan işlem görüyordu. Saat 18.00 itibariyle 246 liraya ulaştı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 19 lira artışla 405 liraya, Cumhuriyet altını da 1.575 liradan 1690 liraya yükseldi.