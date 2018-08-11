Dövize bakarken altın patladı: Rekor üzerine rekor

Dün, dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4.94 primle 216 liradan tamamlamıştı. Saat 18.00 itibariyle gram altının fiyatı 246 liraya yükseldi.





Karşılaştırmalı olarak güncel altın fiyatları



