Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin Kudüs elçilik binası inşaatını AKP'nin arka bahçesi Limak kazandı /19 Temmuz 2018 20:33

ABD'nin Kudüs elçilik binası inşaatını AKP'nin arka bahçesi Limak kazandı

Adını son dönemde Türkiye’de devletten aldığı ihalelerle duyuran Limak İnşaat, Amerikalı ortağı Desbuild ile ABD’nin Kudüs’e taşıdığı büyükelçiliği geçici binası inşaatının ihalesini kazandı. Amerikan hükümetinin açıkladığı belgelere göre tasarım dahil inşaatın bedeli 21.5 milyon dolar tutacak.

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Limak’ın ihaleye, ABD’nin Maryland eyaletinde merkezi olan Desbuild şirketiyle kurduğu Desbuild Limak D&K adına girdiği bildirildi. Aynı konsorsiyum, daha önce de ABD’nin Irak büyükelçiliğinin inşaatında birlikte çalışmıştı. İkilin önümüzdeki günlerde ABD’nin Lübnan’daki büyükelçiliği için de çalışmaya başlaması bekleniyor.

LİMAK İSTEMEMİŞ

Desbuild firması yöneticilerinden Prakash Hosadurga, ihaleyi Limak ile birlikte kazandıklarını Al Monitor’dan Amberin Zaman’a teyit etti.

Hosadurga, Limak ile 5 yıl önce Bağdat’taki inşaat için ortaklık kurdukları açıkladı. Irak’taki inşaatı tamamlamak üzere olduklarının altını çizen Hosadurga, ‘’2 yıl önce Amerikan hükümetinden 5 yıllık inşaat ehliyeti aldı.

Ancak Limak, Kudüs’teki ihalede görev almayı reddetti. Bu nedenle Desbuild olarak orada tek başımıza iş yapmayı planlıyoruz’’ dedi. Limak’ın Al Monitor’un konuyla ilgili sorularına cevap vermediği bildirildi.

TRUMP’IN TAHMİNİNDE BÜYÜK YANILMA

ABD Başkanı Donald Trump, Telaviv’de inşa edilmesi planlanan büyükelçilik için 1 milyar dolarlık bir masraf gerektiğini iddia etmişti. Trump, ‘’Bu kadar para harcamaktansa, Kudüs’teki elçilik binasını geçici olarak elçiliğe çevirelim. 250 bin dolarlık harcamayla bu işi tamamlarız’’ demişti. Trump’a göre ABD’nin İsrail’deki temsilciliğini Telaviv’den Kudüs’e taşımasının altındaki nedenlerden birisi de ekonomik olmasıydı. Rakamların ortaya çıkmasından sonra Amerikan basını Trump’ın sözlerini hatırlatarak, eleştirilerde bulundu.

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