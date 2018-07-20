Samanyolu Haber /Gündem / Eski ABD Büyükelçisi: Kurumsal çöküntü ve dış ilişkilerde tahribat kaçınılmazdır /20 Temmuz 2018 02:06

Eski ABD Büyükelçisi: Kurumsal çöküntü ve dış ilişkilerde tahribat kaçınılmazdır

Eski büyükelçi Namık Tan, ‘Kamuda atama usullerine dair' Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ilişkin açıklamalarda bulundu

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Geçen hafta salı günü Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Kamuda atama usullerine dair’ üç numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, özellikle Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki atamalarla ilgili tartışma konusu olmuştu. Kararnamenin yayımlanmasının ardından, 2010-2014 yılları arasında Türkiye Washington Büyükelçiliği görevini yapan emekli büyükelçi Namık Tan, Twitter üzerinden "Diplomatlığın ihtisas mesleği olmaktan çıkarılması ve sıradanlaştırılması çok yanlıştır" yorumunda bulundu.

İleride pişmanlığa sebep olacağı açıktır

'Diplomatlığın ihtisas mesleği olmaktan çıkarılması ve sıradanlaştırılmasının kurumsal çöküntüye ve dış ilişkilerde tahribata yol açmasının kaçınılmaz olduğunu' söyleyen Tan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mevcut tarihi birikimi, tecrübeyi, hafızayı alelacele kenara itmenin ileride pişmanlığa sebep olacağı da açıktır" uyarısında bulundu.

Yeni düzenleme neler getiriyor?

Dışişleri Bakanlığı'nda, herhangi bir kurumda 5 yıllık devlet memuru olan bir görevli, dış politikaya yön veren birimlerin başına 'büyükelçi' olarak atanabilecek. 'Kamuda atama usullerine dair' üç numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, genel müdür olabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartlara ve en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olma koşuluna ek ‘Kamuda veya uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak’ maddesi eklenerek tüm devlet memurlarına diplomatlık kapısı da açıldı.

Yükselmenin kriterleri yok

Bakanlıkta terfi sistemini düzenleyen kanunda da değişikliğe gidildi. Büyükelçiliğe kadar yükselebilmenin ilk adımı olan başkatiplik sınavı için belirlenen kriterler değişti ve bunun 'yönetmelikle' düzenleneceği belirtildi. Aynı şekilde konsolosluk ve ihtisas memurları için de yükselmenin kriterleri için de benzer bir düzenleme yapılacak.

T24
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