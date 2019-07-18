ABD'lilere göre Erdoğan Türk askeri pilotlara güvenmediği için S-400 alıyor

Euronews'te yer alan Reuters haber ajansının özel haberine göre S-400'lerin satın alınmasında ABD - Türkiye ilişkilerinin kötüleşmesi ve Rusya'nın Ankara üzerinde etkisini artırmasının rol oynadığını kabul eden ABD'li kaynaklar, Trump yönetimi içerisinde bir başka senaryonun da temelini attığını açıkladı.





Amerikalı yetkililer, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde büyük rol oynayan kendi hava kuvvetlerine karşı temkinli olmasının kendisini hava savunma sistemlerini bir Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesinden almaktansa Rusya'dan almaya itmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.





Uzmanlar, geçtiğimiz cuma gününden itibaren teslim edilmeye başlanan S-400'lerin, Türk Hükümetine kendi uçakları ile yapılacak herhangi bir saldırıyı ABD yapımı Patriot sistemlerinden daha iyi savuşturacağını söylüyor.





Türkiye'ye teklif edilen Patriot füzelerinde ise Türkiye'nin hava kuvvetleri jetleri gibi NATO savaş uçaklarına karşı "dost ateşi" açılmasını önlemeye yardımcı olacak güvenlik tedbirleri olacaktı.





Amerikalı yetkili: "Türkiye kendi hava kuvvetlerine güvenmiyor"





Reuters'a konuşan Amerikalı yetkililerden biri şu soruyu soruyor: "Kendinize sormanız gerek: Erdoğan gerçekten neden Rus sistemini istiyor? Erdoğan, kendi hava kuvvetlerine güvenmiyor."





Aralarında bir savunma görevlisinin de bulunduğu diğer yetkililer de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın S-400 motivasyonuna ilişkin aynı teoriyi öne sürüyor. Yetkililerden biri, "Erdoğan'ın Rus sistemini sadece kendisini korumak için istediğini belirten konuşmalar var. NATO'ya entegre bir sistem istemiyor." şeklinde konuşuyor.





Üst düzey bir Türk yetkili ise hava kuvvetleri ile ilgili herhangi bir endişenin S-400'leri satın alma kararında etkili olduğu iddialarını reddederken "Türkiye herhangi başka bir darbe girişimi konusunda endişelenmiyor ve kendi ordusu ile pilotlarına güveniyor." cevabını veriyor.





S-400 anlaşması konusunda bilgi sahibi bir başka Türk yetkili, Ankara'nın her zaman Patriot satın almak istediğini ancak Rusya'nın S-400'lerine dönmek zorunda kaldığını ekliyor: "Patriot'ların istendiği konusunda belirsizlik yoktu. Ancak ABD Obama'nın başkanlığı boyunca anlaşmayı geciktirici bir tavır takındı."



