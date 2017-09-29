Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li sözcü: Hayal edemiyorum /29 Eylül 2017 00:59

ABD'li sözcü: Hayal edemiyorum

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’de yaklaşık bir yıldır hapiste bulunan Papaz Brunson ile Fethullah Gülen Hocaefendi'nin hukuk dışı şekilde ABD ve Türkiye arasında değişim yapılması teklifine karşılık olarak ‘’bu yolda gidebileceğimizi hayal edemiyorum’’ cümlesi ile cevap verdi.

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Gülen’in iadesinde bir gelişme yok

Nauert, Fethullah Gülen’in iadesi talebinin Türk hükümeti tarafından ‘birkaç kez yapıldığını’ kaydettikten sonra “biz halen Türk hükümetinin bize sunduğu materyalleri değerlendirmeye ve bakmaya devam ediyoruz. Bu konuda bir yeni gelişme yok. Papaz Brunson’a gelince, Papaz Brunson’ı evine getirmek bizim için çok ciddi bir konu. Bu konuyu Başkan Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok uzak olmayan bir zamanda (BM New York ziyaretinde) tekrar açtı. Dışişleri Bakanlığı da Papaz Brunson ile yakından irtibatta. En son Eylül 18’de ziyaret edildi. Biz halen onun serbest bırakılması için uğraşıyoruz. O Türkiye’de haksız yere hapsedildi” dedi.

Amerikalı sözcü Nauert’in Erdoğan’ın sıkça gündeme getirdiği ’85 kutu kanıt gönderdik’ sözlerine verdiği cevapta da, Türk hükümetinden gelen materyallerle ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını söyleyerek, iade konusunda Ankara’ya sevindirecek bir konu olmadığını söylemiş oldu.
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