ABD'li sözcü: Hayal edemiyorum

Gülen’in iadesinde bir gelişme yok







Nauert, Fethullah Gülen’in iadesi talebinin Türk hükümeti tarafından ‘birkaç kez yapıldığını’ kaydettikten sonra “biz halen Türk hükümetinin bize sunduğu materyalleri değerlendirmeye ve bakmaya devam ediyoruz. Bu konuda bir yeni gelişme yok. Papaz Brunson’a gelince, Papaz Brunson’ı evine getirmek bizim için çok ciddi bir konu. Bu konuyu Başkan Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok uzak olmayan bir zamanda (BM New York ziyaretinde) tekrar açtı. Dışişleri Bakanlığı da Papaz Brunson ile yakından irtibatta. En son Eylül 18’de ziyaret edildi. Biz halen onun serbest bırakılması için uğraşıyoruz. O Türkiye’de haksız yere hapsedildi” dedi.





Amerikalı sözcü Nauert’in Erdoğan’ın sıkça gündeme getirdiği ’85 kutu kanıt gönderdik’ sözlerine verdiği cevapta da, Türk hükümetinden gelen materyallerle ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını söyleyerek, iade konusunda Ankara’ya sevindirecek bir konu olmadığını söylemiş oldu.

