Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı /29 Eylül 2017 00:54

Flaş! ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayımladı. Bakanlığın internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamada "ABD vatandaşlarına bu dönemde Türkiye'ye seyahat etmeyi dikkatlice değerlendirmelerini ve Türkiye'nin güneydoğusuna gitmekten kaçınmalarını önermekteyiz" ifadeleri yer aldı.

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı uyarıda, Türkiye’de 2016 ve 2017 yıllarında bir dizi “koordineli ve eş zamanlı terör saldırısı” düzenlendiğine dikkat çekilirken, “büyük spor ve/veya kültürel etkinlikler, turistik yerler, restoranlar, gece kulüpleri, ticari merkezler, ibadet yerleri ve havacılık hizmetleri, metro, otobüs, köprü, otobüs terminali ve deniz ulaşımı da dahil olmak üzere ulaşım noktalarında önceden herhangi bir uyarı olmaksızın yeni saldırılar” olabileceği belirtildi.

Bu uyarının, 28 Mart tarihinde yayınlanan ve “Türkiye genelinde terör örgütlerinin yarattığı tehdidin arttığı ve güneydoğuya seyahat edilmekten kaçınılması gerektiği” belirtilen açıklamanın yerine geçtiği de vurgulandı.

TUTUKLU ABD’LİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, yayınlanan uyarıda, bir öncekine ek olarak, Türkiye’de tutuklanan veya gözaltına alınan ABD vatandaşlarına konsolosluk yetkililerinin erişiminin kısıtlı olduğu da vurgulandı.
Uyarıda, “Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan ya da tutuklanan ABD vatandaşlarının konsolosluk hizmetlerine erişiminde gecikmeler yaşanması ya da erişime izin verilmemesi giderek daha yaygın bir uygulamaya dönüşmüştür ve Türkiye’deki ABD misyonu aynı zamanda Türkiye vatandaşı da olan tutuklu ABD vatandaşlarıyla temasa geçememektedir” denildi.

OHAL UYARISI

Uyarıda, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’deki vatandaşlarının güvenliği ve refahını etkileme potansiyeli olan güvenlik ortamını takip etmeyi sürdürdüğüne dikkat çekildi.
Türk hükümetinin olağanüstü hal uygulamasının devam ettiği ve bu kapsamda siyasi toplantıların yasaklandığına dikkat çekilerek, ABD vatandaşlarından bu tarz toplanma ve etkinliklerden uzak durmaları istendi.
<< Önceki Haber Flaş! ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı Sonraki Haber >>

CHP'li Pekşen: Yargıtay'ın ByLock kararı AİHM'in temel içtihatlarına aykırı

CHP'li Pekşen: Yargıtay'ın ByLock kararı AİHM'in temel içtihatlarına aykırı

Erdoğan'dan Barzani açıklaması: Yanılmışız

Erdoğan'dan Barzani açıklaması: Yanılmışız

Zaman'ı hedef alıyorlar

Zaman'ı hedef alıyorlar

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:56:50