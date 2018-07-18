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ABD'li rahip Brunson davasında ara karar verildi
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ABD'li rahip Brunson davasında ara karar verildi
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18 Temmuz 2018 14:48
ABD'li rahip Brunson davasında ara karar verildi
Tutuklanması ABD ile Türkiye arasında krize dönüşen ABD vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson bir kez daha hakim karşısına çıktı
SHABER3.COM
İzmir'de bir kez daha hakim karşısına çıkan ABD vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson'un tutukluluk halinini devamına karar verildi.
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