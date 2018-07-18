Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li rahip Brunson davasında ara karar verildi /18 Temmuz 2018 14:48

ABD'li rahip Brunson davasında ara karar verildi

Tutuklanması ABD ile Türkiye arasında krize dönüşen ABD vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson bir kez daha hakim karşısına çıktı

SHABER3.COM

İzmir'de  bir kez daha hakim karşısına çıkan ABD vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson'un tutukluluk halinini devamına karar verildi.
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