Otomotiv sektörü krize giriyor: Ford'da üretim durdu

Türkiye’nin yıllardır en fazla ihracat yapan sektörü konumundaki otomotivde iç Pazar, ihracat ve üretim rakamlarında son aylarda yaşanan hızlı düşüşün ardından fabrikalar şalter kapatmaya başladı.Türkiye’nin en büyük oto ihracatçısı Ford Otosan, Yeniköy fabrikasında parça eksikliği gerekçesiyle üretimi bu hafta 3 gün durdurma kararı aldı. Kesintinin en az 6 Eylül tarihine kadar süreceği açıkladı. Flaskocaeli.com’un haberine göre üretimdeki duruş nedeniyle çalışanların ücretinden yüzde 24 kesinti uygulanacağı sendika tarafından işçilere duyuruldu.





Ford’daki ani üretim duruşu şok etkisi yaratsa da otomotiv sektöründen gelen son haberler bu tip bir aksamanın olabileceğine yönelik sinyaller veriyordu. Otomotiv sektöründe iç pazar sene başından bu yana yüzde 11 daralırken, Mayıs ayında çıkan hurda teşviki satışlarda canlanma yaratamadı. Otomotiv Distribütörleri Dermeği’nin verilerine göre teşvik uygulamasına karşın geçen ay iç pazarda otomotiv satışları yüzde 39, ticari araç satışları ise yüzde 44 azaldı. Altı aylık satış 366 bin adette kaldı.









Öte yandan TL’nin değer kaybının yarattığı fiyat avantajı da ihracattaki küçülmenin önüne geçemedi. Otomotiv Sanayicileri Derneği’nin açıkladığı verilere göre sektörün ihracatı ilk altı ayda adet bazında geçen yıla göre yüzde 4 azaldı. Otomobil ihracatındaki ise yüzde 9 oranında düşüş kaydetti. Bu nedenle yılın ilk 5 ayında 11.6 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör olma özelliğini korumasına karşın oto üretiminde düşüş hız kazandı. Adet bazında üretim Haziran’da yüzde 7.7 daralırken, ilk altı ayda yüzde 2.8’lik düşüş görüldü.





İç ve dış pazardaki daralma dönemlerinde otomotiv sektöründe üretim kesintileri geçtiğimiz dönemde de sıkça kullanılan bir yöntem. Piyasa kaynakları Ford Otosan’ın ardından diğer markalara ait fabrikalarda da üretim duruşlarının yüksek bir ihtimal olduğunu kaydediyor.



