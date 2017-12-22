AB'den Sahte mektup yüzünden hücreye atılan Yazıcı'ya destek









Yazıcı’nın tecride alınmasına yönelik bir soruyu cevaplandıran AB sözcüleri, çok sayıda gazetecinin tutuklu olmasına da tepki gösterdi. Her türlü sanığın adil yargılama hakkına sahip olduğunu vurgulayan sözcüler, ‘AB, bir çok vesile ile aday ülke Türkiye’nin ifade ve basın hürriyeti dahil olmak üzere bütün alanlarda en yüksek demokratik standartlara sahip olması gerektiğini vurgulamıştır’ ifadelerini kullandı.





Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) basın hürriyeti temsilcisi Harlem Desir de Yazıcı’nın tecrite konulmasına tepki göstermiş ve çok endişeli olduğunu açıkladı. Desir, Yazıcı’nın polis merkezinde tehdit edildiğinin altını çizdi.





Fevzi Yazıcı, sahte bir belge imzalaması için tehdit edilmiş, imzalamayı reddedince de tecride konulmuştu. Sağlığı bozuk olduğu öğrenilen Yazıcı’ya ilaç verilmesi de engelleniyor.