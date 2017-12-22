Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'daki Time to Help derneği Yunanistan'daki mültecilere yardım gönderdi /22 Aralık 2017 04:01

Almanya'daki Time to Help derneği Yunanistan'daki mültecilere yardım gönderdi

Merkezi Almanya'da bulunan Time to Help (Yardım Zamanı) derneği Yunanistan’ın değişik şehirlerinde bulunan sığınmacı ailelere bir tır dolusu ‘’temel ihtiyaç malzemeleri’’ gönderdi.

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Merkezi Almanya'da bulunan Time to Help -Yardım Zamanı Derneği Yunanistan'daki mülteci aileler için bir yardım organizasyonu düzenledi.  Almanya'nın çeşitli şehirlerinden toplanan yardım malzemeleri TIR'larla Yunanistan'a gönderildi... İlk etepta yola çıkan TIR'larda  temel ihtiyaç malzemeleri olan halı, giysi ve ayakkabı, dayanıklı tüketim eşyaları, kuru gıda, çocuklara yönelik oyuncak ve kitaplar vardı. 


Time to Help -Yardım Zamanı Derneği'nin organize ettiği kapmanyaya çeşitli şehirlerdeki yerel dernekler de destek oldu. 



Yardım eden derneklere ve vatandaşlara teşekkür eden Time to Help yetkilileri, Almanya’daki hayırseverlerin vasıtasıyla evsiz-barksız, kış ayında savaşlardan ve baskılardan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan mültecilere umut olmaya devam edeceklerini belirttiler.


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