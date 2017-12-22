Almanya'daki Time to Help derneği Yunanistan'daki mültecilere yardım gönderdi

Merkezi Almanya'da bulunan Time to Help -Yardım Zamanı Derneği Yunanistan'daki mülteci aileler için bir yardım organizasyonu düzenledi. Almanya'nın çeşitli şehirlerinden toplanan yardım malzemeleri TIR'larla Yunanistan'a gönderildi... İlk etepta yola çıkan TIR'larda temel ihtiyaç malzemeleri olan halı, giysi ve ayakkabı, dayanıklı tüketim eşyaları, kuru gıda, çocuklara yönelik oyuncak ve kitaplar vardı.









Time to Help -Yardım Zamanı Derneği'nin organize ettiği kapmanyaya çeşitli şehirlerdeki yerel dernekler de destek oldu.













