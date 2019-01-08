Samanyolu Haber /Dünya / AB'den İran'a yaptırım kararı /08 Ocak 2019 13:34

AB'den İran'a yaptırım kararı

Avrupa Birliği İran istihbarat servisine, Avrupa topraklarında suikast girişimi düzenlemeye çalıştığı sebebiyle yaptırım kararı aldı. Kararı Danimarka Dışişleri Bakanı Twitter hesabından duyurdu.

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Danimarka Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin İran istihbarat servisine yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. Kararın, İran istihbarat servisinin Avrupa topraklarında planladığı öne sürülen suikast girişimi sebebiyle alındığı belirtildi.

Geçtiğimiz ekim ayında Danimarka güvenlik güçleri, İran istihbaratı ile bağlantılı olduğunu belirttiği bir kişiyi, Arap Ahvaz Kurtuluş Hareketi'nin liderine suikast düzenlemeyi planladığı suçlamasıyla tutuklamıştı. İran, Danimarka'nın iddialarını yalanlamıştı.
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