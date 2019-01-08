Doların ateşi yükselmeye başladı....





Yurt içinde dün Türkiye'ye gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un görüşmeleri, yurt dışında ise ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve doların seyri izleniyor.





ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını duyurduğu 19 Aralık'tan bu yana Türkiye ve ABD yönetimleri arasındaki en en üst düzey yüz yüze görüşmeler bugün Ankara'da yapılacak. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, IŞİD'le Mücadele Koordinatörü James Jeffrey ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'dan oluşan Amerikan heyeti, temasları yakından takip ediliyor . ABD tarafından Bolton ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'un açıklamaları , Erdoğan'ın AKP grup toplantısında verdiği cevap piyasaları gerdi ,





Çin'in ekonomiyi desteklemek adına aldığı önlemler, ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomideki ivme kaybı kaynaklı endişeleri hafifletmeye çalışarak, Fed'in bu yıl para politikası kararlarını alırken sabırlı ve esnek olacağını söylemesinin ardından artan risk iştahıyla cuma günü 5.33'lü seviyelere gerileyen dolar/TL, yeni haftaya da 5.35 civarından başlamıştı.





Ancak dün neredeyse bütün gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde dolar karşısında pozitif performans gözlenirken, TL negatif ayrıştı ve gün içinde dolar karşısındaki değer kaybı bir ara yüzde 1'i buldu.





Dün 5.41'e kadar yükselen ve küresel piyasalardaki iyimserliği tam olarak yansıtamayan dolar/TL, bugün 5.42 seviyelerinde, euro/TL ise 6.20-6.21 seviyelerinde işlem görüyor.





AHL Forex notunda Fed’in 2019 yılında faiz artırımlarına ara verilebileceğine dair Powell’dan gelen sinyaller ile gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazansa da içerideki jeopolitik gelişmelerin TL’deki değer kazanımlarını baskıladığı belirtilerek, “Yeni işlem gününde kurda 5.35 psikolojik seviyeyi takip edeceğiz. Bu seviye altında yaşanabilecek fiyatlamalarda TL lehine işlemlerin gündeme gelmesi beklenebilir. Bu durumda yaşanacak geri çekilmelerde 5.2800, 5.2500 ve 5.2200 destek seviyeleri hedef konuma gelebilir. Kurda 5.35 üzerindeki tutunmanın devam etmesi halinde olası yükselişlerde ise 5.4200, 5.5000 ve 5.6500 direnç seviyeleri izlenebilir” denildi.







TL NEDEN NEGATİF AYRIŞTI?







TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmasında Bolton'ın son açıklamalarının ve dolar/TL'de cuma günü gelinen seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesinin etkili olduğu belirtiliyor.





Bolton ve heyetinin Türkiyeli yetkililerle bugünkü görüşmelerinde ABD'nin Suriye'den askeri birliklerini çekme kararının nasıl uygulanacağı ve takvimi konusunun ele alınması bekleniyor.





Ziyaret öncesinde iki ülke yetkililerin yaptığı açıklamalar, son yıllarda Türkiye-ABD ilişkilerinde en büyük sorun haline dönüşen Suriye'deki YPG/PYD varlığı konusunda atılacak adımların çekilme sürecinde de en zorlu mesele olarak ön plana çıkacağına işaret ediyor.





Bolton, pazar günü yaptığı bir açıklamada, ABD'nin Suriye'den çekilmesi için yeni bir şart ortaya sürerek Türkiye'den ABD'nin Suriye'deki Kürt müttefiklerini korumayı kabul etmesini istemişti.