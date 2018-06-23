Samanyolu Haber /Gündem / AB'den hileye karşı Türkiye'ye uyarı /23 Haziran 2018 17:42

AB'den hileye karşı Türkiye'ye uyarı

24 Haziran seçimlerini yakından takip eden Avrupa Birliği, hile iddialarına karşı seçimlerin şeffaf ve uluslararası standartlara uyumlu olması gerektiği uyarısı yaptı.

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Ahval’in sorularını cevaplandıran AB Komisyonu sözcüleri AGİT temsilcilerinin seçimleri takip edecek olmalarını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. İki AGİT temsilcisinin Türkiye’ye alınmadığı sorusuna ise şahıslarla ilgili vakalara ilişkin yorum yapmayacaklarını ancak bütün seçim sürecinin şeffaf olması gerektiğine işaret etti. 

AB Komisyonu’nun Genişleme Müzakereleri ve Komşuluk Politikası’ndan sorumlu üyesi Johannes Hahn’ın sözcüsü Maja Kocijancic, yürürlüğe girecek yeni başkanlık sistemin çok ciddi sonuçları olacağına dikkat çekerek Venedik Komisyonu tavsiyelerinin dikkat alınması gerektiğini söyledi. Venedik Komisyonu, daha önce yaptığı açıklamalarda öngörülen başkanlık sistemini eleştirmişti. 

Kocijancic, yeni sistemde temel hak ve hürriyetlerin korunması ile denge ve fren sistemlerinin korunmasının önemine de dikkat çekti. Ancak yeni sistemde herhangi bir denge ve fren sistemi öngörülmüyor. 

AB Komisyonu, seçimlerin hemen ardından 25 Haziran’da Türkiye’de bulunan AGİT heyetinin açıklayacağı sonuçları beklediğini vurguluyor. AB, kural olarak AGİT’in gözlem sonuçlarından sonra açıklama yapıyor. Ancak, geçen yıl yapılan başkanlık referandumu ile ilgili AGİT hile şüphelerini gündeme getirmiş, bu açıklamalara rağmen AB referandum sonuçlarını ‘memnuniyetle’ karşıladığını açıklamıştı. 

Avrupa Parlamentosu daha önce açıklama yaparak, Türkiye’ye seçim gözlemcisi göndermeyeceğini duyurmuştu. AP geçen yıl kabul ettiği Türkiye raporunda başkanlık sisteminin yürürlüğe girmesi durumunda üyelik müzakerelerinin askıya alınması kararı almıştı.

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