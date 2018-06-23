Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'da hastalanan Nail babası ile kavuştu.... /23 Haziran 2018 18:05

Yunanistan'da hastalanan Nail babası ile kavuştu....

Annesiyle hapis yatan ve Yunanistan’a geçtikten sonra lösemiye yakalanan Nail (5), babasına kavuştu.

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Alman makamları, tedavisi annesi gözetiminde süren Nail’in babasına Yunanistan’a oğlunun yanına gitmesi için izin verdi. Bugün Atinaya giden baba Şaban Koçal, eşi ve evlatlarıyla hasret giderdi.


 
NAİL’İN TEDAVİSİ BİR SÜRE DAHA YUNANİSTAN’DA SÜRECEK

Küçük Nail’in 10 ay hapis yatan annesi Birgül Koçal, Türkiye’de kalmaya devam etmesi halinde muhtemelen hapishanede olacağını ve çocuklarına bakamayacağına dikkat çekti. Anne Koçal, Nail’in kemoterapi için hazırlandığını ve önümüzdeki üç haftada tedavinin bu yönde ilerleyeceğini dile getirdi.
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