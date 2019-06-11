Samanyolu Haber /Dünya / AB'den göçmen konusunda iş birliği yapmayan ülkelere vize cezası /11 Haziran 2019 23:20

AB'den göçmen konusunda iş birliği yapmayan ülkelere vize cezası

Avrupa Birliği (AB), düzensiz göçmenlerin geri kabulünde iş birliği yapmayı reddeden ülkeleri 'vize kısıtlamasıyla' cezalandıracak.

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Avrupa Birliği (AB), düzensiz göçmenlerin geri kabulünde iş birliği yapmayı reddeden ülkeleri 'vize kısıtlamasıyla' cezalandıracak.

Avrupa Konseyi'nin geçtiğimiz hafta kabul ettiği düzenlemeye göre, yeni mekanizmayla üçüncü ülkelerin göçmenleri geri kabulü konusunda iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Buna göre ülkelerin politikalarını düzenli olarak değerlendirecek AB Komisyonu'nun görüşü ve önerileri doğrultusunda, serbest vizeyi de kapsayan süreçte kısıtlayıcı önlemlerin Konsey tarafından alınabileceği belirtildi. AB Konseyi'nin basın bülteninde duyurulan habere göre, Brüksel ile iş birliği yapmayan ülkelere vize ücretlerinin artırılmasını da içeren özel kısıtlayıcı önlemler uygulanacak.

İş birliği yapan ülkelere vize kolaylığı

Diğer yandan AB ile bu konuda iş birliği yapan ve prosedürlere uyan devletlerin vatandaşlarına da vize kolaylığı sağlanması düşünülüyor.

Bu noktada vize ücretleri azaltılabilecek, başvuru süreleri kısaltılabilecek ve çoklu giriş vizelerinin geçerlilik süresi uzatılabilecek.

AB'nin yaptığı değişiklikler yasal seyahat edenlere kolaylık sağlamak ve yasa dışı göçle mücadelede etkin adım olarak düşünüldü.

Yeni düzenlemeyle kısa süreli Schengen vizesi ücretleri 60 Euro'dan 80 Euro'ya çıkarılıyor.

Sadece 2018'de, tüm dünyadaki 26 Schengen üyesi ülkenin konsolosluklarına 16 milyondan fazla vize başvurusu yapıldı.

Yapılan değişiklikler AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

(Bahtiyar Kucuk - tr.euronews.com)

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