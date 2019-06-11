Samanyolu Haber /Dünya / Kanada yasaklama kararı aldı /11 Haziran 2019 23:27

Kanada yasaklama kararı aldı

Başbakan Justin Trudeau “Bu büyük bir adım ama başarabileceğimizi biliyoruz” dedi.

SHABER3.COM

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinde “zararlı” tek kullanımlık plastik ürün kullanımınının 2021’ye kadar yasaklanacağını açıkladı.

Plastik kullanımını “dünyanın sorunu” olarak niteleyen Trudeau, geçen martta Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu’ndaki oylamada tek kullanımlık plastik ürünleri yasak getirilmesinin oy birliğiyle kabul edilmesi örneğini verdi.

Dünyanın en uzun sahil şeridine sahip ülkesi Kanada’nın plastik atıklar konusunda özel bir adım atması gerekliliğine dikkati çeken Trudeau, “Diğer pek çok ülke bunu yapıyor ve Kanada da onlardan biri olacak. Bu büyük bir adım ama başarabileceğimizi biliyoruz” diye konuştu.  

Kanada’da plastiklerin yüzde 10’dan daha az bir kısmı geri dönüşüme giriyor. Her yıl dünyada bir milyon kuş ve 100 bin deniz canlısı plastik atıklar yüzünden ya yaralanıyor ya da ölüyor.

AB, oylamadan geçen uygulama için yılda 259 milyon ila 695 milyon euro (yaklaşık 1,7 milyar ila 4,5 milyar TL) bütçe ayırdı. Kanada’daki uygulamanın ne kadara mal olacağı henüz bilinmiyor.

Öte yandan, Kanada’da yasaklanacak ürünlerin tam listesinin bilimsel araştırmalar ışığında oluşturulacağı belirtildi. Yasaklanacaklar arasında plastik poşet, pet şişe ve pipet olabileceği düşünülüyor.

(Chris Stevenson - Çeviri: Ayşe Yıldız / Independent Türkçe)

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