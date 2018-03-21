Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'den Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırım gibi bir karar... /21 Mart 2018 19:43

ABD'den Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırım gibi bir karar...

ABD, Türkiye dâhil beş ülkeden ithal edilecek karbon ve alaşımlı çelikten filmaşine anti-damping vergisi uygulayacak. Türkiye ise Almanya dâhil dört ülkeden yapılan akrilik içerikli sentetik ithalatına inceleme başlattı.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen çelik ve alüminyuma zamlı gümrük tarifesi uygulanmasıyla ilgili kararının geri alınması için Washington’da başlatılan görüşmeler sürerken ABD Ticaret Bakanlığı ek anti-damping vergisi kararlarını açıkladı.

Zamlı gümrük vergisi kapsamına alınan ülkelerin Türkiye, İngiltere, İspanya, İtalya ve Güney Kore olduğu duyuruldu. Buna göre söz konusu ülkelerden ithal edilecek karbon ve alaşımlı çelikten filmaşine ek gümrük tarifesi uygulanacak.

ABD Ticaret Bakanlığı İngiltere'nin söz konusu ürünlere biçtiği fiyatın "adil değerinin" yüzde 147,63 altında olduğunu belirtti.

Bu oranın Türk mallarında yüzde 7,94 olduğu, İtalyan ve Türk hükümetlerinin karbon ve alaşımlı çelikten filmaşine üreticilerine teşvik için ödeme yapıldığı da açıklamada yer aldı. Türkiye'nin yaptığı teşviğin yüzde 3,81 ile 3,86 arasında değiştiği belirtildi.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD 2016 yılında Türkiye'den 20,5 milyon dolar değerinde karbon ve alaşımlı çelikten filmaşin ithal etti.

Bakanlık, Çin ve Hindistan malı paslanmaz alaşımlı çelik flanşın da ABD’ye zamlı gümrük tarifesiyle sokulabileceğini açıkladı.

"Amaç Amerikan sanayisini korumak"

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Trump’ın başından beri Amerikan sanayisini adil olmayan uygulamalardan korumak için ticaret kanununda gerekli değişikliklerin yapılacağını açıkça belirttiğini" hatırlattı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan anti-damping listesinin Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından onaylanması gerekiyor.

Zamlı gümrük tarifesi kapsamına alınan bu ürünlerin Cuma gününden itibaren uygulanacak olan zamlı çelik ve alüminyum ithalatıyla ilgisi bulunmuyor.

Türkiye'den de anti-damping hamlesi geldi

Öte yandan Türkiye akrilik madde içeren ithal sentetik ürünlerle ilgili olarak anti-damping incelemesi başlattı. Ekonomi Bakanlığı yerli şirketlerin başvurusu üzerine başlatılan incelemenin Almanya, Güney Kore, Çin ve Tayland'dan ithal edilen sentetikleri kapsadığını açıkladı. Açıklamada, Türkiye'ye piyasa değerinin altında fiyatla satılan akrilik içerikli malların Türk şirketlerini zarara sokabileceğine dair şikâyet alındığı ve incelemenin alev geciktirici modacryl'i de kapsadığı belirtildi.
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