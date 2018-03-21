Altının gram fiyatı rekor kırdı

Gram altın 167,4 lira tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Güne pozitif başlayan ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,4 liraya kadar yükseldi. Altının gram fiyatı saat 16.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 167,2 liradan, altının ons fiyatı da yüzde 0,9 artışla 1.323 dolardan işlem görüyor.





