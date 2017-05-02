ABD'den tüm Avrupa için seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını Avrupa'ya yapacakları seyahatler konusunda uyaran bir seyahat uyarısı yayımladı. 1 Eylül 2017'ye kadar yürürlükte olduğu belirtilen ve tüm Avrupa'yı kapsayan seyahat uyarısında IŞİD ve El Kaide gibi terör örgütlerinin ve sempatizanlarının Avrupa çapında eylem hazırlığında olduğunun altı çizildi.





ABD vatandaşları, resmi binalar, turistik alanlar, ulaşım merkezleri, alışveriş merkezleri konusunda özellikle uyarılırken, oteller, eğlence merkezleri, restoranlar, ibadet mekanları, yüksek profilli etkinlikler, eğitim kurumları, havaalanları konusunda da ABD vatandaşlarının dikkati elden bırakmaması gerektiği vurgulandı.