ABD'den Rusya'ya NATO suçlaması

ABD Senatosu'nda konuşan Mattis, "Rusya, ABD'nin nüfuzunu kırmak ve NATO'daki birliği bozmak için her türlü çabayı göstermeye devam ediyor" dedi.



'ÇİN, İRAN VE KUZEY KORE DE TEHDİT OLUŞTURUYOR'

Mattis, ABD için Asya Pasifik bölgesinde ciddi tehdit oluşturan ülkenin ise Çin olduğunu savundu.

ABD'li bakan, Kuzey Kore ve İran'ın ABD'nin çıkarlarını tehdit eden ülkeler arasında sıraladı.

Mattis daha önce yaptığı açıklamada Rusya ile işbirliğini yeniden canlandırmak istediklerini ancak Moskova'nın Washington'u stratejik rakibi olarak görmesi nedeniyle Rusya ile 'güç dili' ile konuşacaklarını ifade etmişti.