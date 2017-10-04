Yarkadaş: Yarın Bursa’yı izleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralarında Ankara, Bursa, Balıkesir gibi şehirlerin belediye başkanlarının istifasını istediği iddiaları konuşulurken, Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
İstifa iddialarının ardından Edip Uğur Twitter hesabında yazan “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı” bilgisini kaldırdı.
CHP’Lİ BARIŞ YARKADAŞ: “DEPREM SÜRÜYOR… YARIN BURSA’YI İZLEYİN”
Bu değişikliklerin ardından CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş Twitter’dan “Balıkesir’in AKP’li Bld. Bşk. Edip Uğur, hesabındaki “Belediye Başkanı” ibaresini sildi. Deprem sürüyor… Yarın Bursa’yı izleyin…” paylaşımında bulundu.