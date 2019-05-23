Samanyolu Haber /Gündem / Yassıada artık rant adası! /23 Mayıs 2019 16:07

Yassıada artık rant adası!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin beton sevdası ve rant hırsı Marmara Denizi'ndeki Yassıada'yı tanınmaz hale getirdi. "Demokrasi ve Özgürlük Parkı olarak aslına uygun yenileyeceğiz." diye Yassıda'ya ilk kazma 2015'te vurulmuştu. 27 Mayıs 1960 darbesinin sembolü haline gelmiş adada ağaçlar kesildi, otel, restoran ve kafeler inşâ edildi.

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SAMANYOLUHABER- 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra dönemin Başbakanı Adnan Menderes ile diğer Demokrat Parti mensuplarının yargılandığı Yassıada, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin rant hırsına feda edildi. 

YASSIDA TANINMAZ HÂLE GELDİ

Yükselen çok katlı binalar yüzünden Yassıada tanınmaz hâle geldi. Adada yeşil alan yok denecek kadar azalırken, çok sayıda ağaç da katledildi.  

DÜMDÜZ ETTİLER: Solda Yassıada'nın 2015 yılından önceki hali. Sağda ise aslına uygun yenilenecek denilerek yapılan çalışmalardan sonraki Yassıada. İki kare arasında en bariz fark yeşil alanların betona gömülmesi. 
 
ERDOĞAN “ASLINA UYGUN YENİLECEK” DEMİŞTİ

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Yassıada’yı aslına uygun şekilde Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak yeniden düzenleyeceğiz.” sözleri ile başlayan çalışmalar bitme safhasına geldi. 

Erdoğan’ın 27 Mayıs Pazartesi günü Yassıada'yı ziyaret edeceği belirtildi. 

Adada 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, cami, müze sergileme alanları kafeterya ve restoranlar inşâ edildi. 

DHA HAVADAN GÖRÜNTELEDİ

Yassıada’nın son durumunu Demirören Haber Ajansı (DHA) görüntüledi. 

“Demokrasi ve Özgürlük Adası” ismi verilen Yassıada’nın beton çölüne döndü.

18.3 hektarlık Yassıada'da 14 Mayıs 2015 yapılan temel atma törenin ardından çalışmalar hızlı bir şekilde başlamıştı.

Gemilerle adaya getirilen iş makineleri ve işçiler 4 yılı aşkın bir süredir aralıksız çalışıyor.

Yassıada'da 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, 1.200 kişilik bir cami, müze, sergileme alanları seyir terasları inşâ edildi.

Tarihi belgelere göre Yassıada 4'üncü yüzyıldan itibaren sürgün yeri olarak kullanıldı. Zaman içinde üzerinde kilise ve bir manastır inşa edildi.

Cumhuriyet döneminde birkaç defa sahip değiştiren ada 1947 yılında Deniz Kuvvetleri tarafından satın alındı. 1952 yılında eğitim hizmetlerine açıldı.

27 Mayıs 1960 darbesinden sonra burada kurulan mahkemede Demokrat Partililer yargılandı.

1993 yılında İstanbul Su ürünleri Fakültesi enstitüsünü adaya taşıdı. Fakülte adayı 1995 yılında terk etti. 

1995'ten inşaatın başladığı 2015 yılına kadar Yassıada metruk vaziyetteydi.

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