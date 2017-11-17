Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den flaş açıklama /17 Kasım 2017 13:01

ABD'den flaş açıklama

Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması halinde "Türkiye'nin NATO teknolojilerine erişiminin kısıtlanacağı" belirtildi

SHABER3.COM

ABD Hava Kuvvetleri Müsteşar Yardımcısı Heidi Grant, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması halinde Türkiye'nin NATO teknolojilerine erişiminin kısıtlanacağını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Defense News'e konuşan Grant, Türkiye'ye S-400 sistemleri alımı konusunda uyarılarda bulundu.

Grant, "Eğer Türkiye S-400'leri alırsa, NATO teknolojilerine erişimi kısıtlanır. İleriki aşamada da Türkiye'nin F-35 tipi 5. nesil bombardıman uçaklarını edinme ve kullanma imkanlarına yönelik tedbirler alınabilir" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'den flaş açıklama Sonraki Haber >>

'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı!

'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı!

Rahip Brunson'un kızı: Babam ihanete uğramış hissediyor

Rahip Brunson'un kızı: Babam ihanete uğramış hissediyor

Erdoğan: Ne notası müzik notası mı?

Erdoğan: Ne notası müzik notası mı?

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Irak'ta şiddetli deprem

Irak'ta şiddetli deprem
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:36:02