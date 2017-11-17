ABD'den flaş açıklama

ABD Hava Kuvvetleri Müsteşar Yardımcısı Heidi Grant, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması halinde Türkiye'nin NATO teknolojilerine erişiminin kısıtlanacağını söyledi.





Sputnik'in haberine göre Defense News'e konuşan Grant, Türkiye'ye S-400 sistemleri alımı konusunda uyarılarda bulundu.





Grant, "Eğer Türkiye S-400'leri alırsa, NATO teknolojilerine erişimi kısıtlanır. İleriki aşamada da Türkiye'nin F-35 tipi 5. nesil bombardıman uçaklarını edinme ve kullanma imkanlarına yönelik tedbirler alınabilir" dedi.