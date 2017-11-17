Samanyolu Haber /Ekonomi / Tesla'nın yeni araçları görücüye çıktı /17 Kasım 2017 10:30

Tesla'nın yeni araçları görücüye çıktı

Elektrikli motor teknolojisine yaptığı yatırımlarla bilinen ABD merkezli Tesla motors otomotiv şirketinin sahibi Elon Musk, şirketin piyasaya sürmeye hazırlandığı iki yeni aracı tanıttı.

Tesla'nın yeni araçları görücüye çıktı


İlk araç, dünyanın ilk elektrikli kamyonuydu.

Tesla Semi adı verilen kamyoni Los Angeles'taki bir havalimanında hangardan çıkarak kamuoyuna tanıtıldı.

Musk, elektrikli kamyon projesinin dünyadaki fosil yakıt kullanımını azaltmak adına büyük bir adım olduğunu söyledi.

Tesla Semi, tek şarjla 800 km yol kat edebiliyor.

Şarj edildikten sonra 800 kilometre yol alabilen Tesla Semi, en büyük nakliye kamyonlarının taşıyabildğiği yük kapasitesini kaldırabilecek şekilde imal edildi.

Dizel motorlu kamyonlar, tek bir depoyla 1600 kilometre yol kat edebiliyor. Ancak Elon Musk, depo dolum maliyeti gözetildiğinde Tesla Semi'nin dizel kamyonlardan mil başına yüzde 20 daha düşük maliyette olduğunu söylüyor.

Tesla Semi'nin elektrik bataryası, şasinin içine monte edilmiş. Kamyonun dört arka tekerleği için ayrı ayrı dört elektrik motoru bulunuyor.

Kamyonun sürücü koltuğu da daha iyi görüş alanı için ortaya yerleştirilmiş. Direksiyonun sağında ve solunda birer adet dokunmatik ekran bulunuyor.

 

Elon Musk Tesla Semi'nin fiyatı konusundaysa bilgi vermedi.

Şirket elektrikli kamyonun seri üretimine 2019'da başlamayı hedefliyor.
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