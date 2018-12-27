ABD'den Çinli Huawei ve ZTE'ye kısıtlama

Çinli telekomünikasyon şirketlerine yönelik kısıtlamaya dair kararnamanin Ocak ayında yayınlanması bekleniyor.







Reuters tarafından Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılarak aktarılan habere göre düzenleme, ABD Ticaret Bakanlığı'nı 'ulusal güvenlik riski oluşturan' firmaların ürünlerinin alımını doğrudan engellemek konusunda yetkili kılıyor.





'ABD PAZARINDA YAYILMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK'





Söz konusu kararname üzerinde 8 aydan fazla bir süredir çalışıldığı ve kararnamenin uygulanması halinde Çinli firmaların ABD pazarında yayılmasının önüne geçileceği bekleniyor.





ABD, iki firmanın Çin hükümetinin emrinde çalıştığını ve ekipmanlarının ABD üzerinde 'casusluk faaliyetleri' için kullanıldığını iddia ediyor.



