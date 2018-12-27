Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Çinli Huawei ve ZTE'ye kısıtlama /27 Aralık 2018 13:28

ABD'den Çinli Huawei ve ZTE'ye kısıtlama

ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlandığı öğrenilen bir başkanlık kararnamesiyle birlikte, Amerikan şirketlerinin bazı donanımlarının Çin'in Huawei ve ZTE'den tedarikinin ulusal güvenlik gerekçesiyle kısıtlanması gündemde.

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Çinli telekomünikasyon şirketlerine yönelik kısıtlamaya dair kararnamanin Ocak ayında yayınlanması bekleniyor.

Reuters tarafından Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılarak aktarılan habere göre düzenleme, ABD Ticaret Bakanlığı'nı 'ulusal güvenlik riski oluşturan' firmaların ürünlerinin alımını doğrudan engellemek konusunda yetkili kılıyor.

'ABD PAZARINDA YAYILMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK'

Söz konusu kararname üzerinde 8 aydan fazla bir süredir çalışıldığı ve kararnamenin uygulanması halinde Çinli firmaların ABD pazarında yayılmasının önüne geçileceği bekleniyor.

ABD, iki firmanın Çin hükümetinin emrinde çalıştığını ve ekipmanlarının ABD üzerinde 'casusluk faaliyetleri' için kullanıldığını iddia ediyor.

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