Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden Zarrab'ı rahatlatacak kritik karar /27 Aralık 2018 12:38

Mahkemeden Zarrab'ı rahatlatacak kritik karar

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargı süreci devam eden Rıza Sarraf’ın, Metropolitan Cezaevinde (MCC), bir süre birlikte aynı koğuşu paylaştığı Faozi Jaber’in, cinsel taciz iddiasıyla açtığı davanın akıbeti çok yakında belli olacak.

SHABER3.COM

Sarraf, avukatı Robert Anello aracılığıyla mahkemeye yaptığı başvuruda, hakkındaki suçlamaların asılsız iddialar olduğunu öne sürmüş ve davanın düşürülmesini talep etmişti. Başvuruyu değerlendiren hakim Sholomo Hagler, Sarraf’ın davanın düşürülmesiyle ilgili talebini kabul etti.

Hakim Hagler, Sarraf aleyhine cinsel taciz iddiasıyla dava açan Jaber’den, 17 Ocak 2019 tarihine kadar mahkemeye ek delil sunup yeniden başvuru yapmasını istedi.

“Ek delil sunup yeniden başvuru yapmazsa dava düşer”

VOA Türkçe’nin görüşlerine başvurduğu hukukçular, davanın kaderinin 17 Ocak’a kadar belli olacağını belirterek, “Jaber, 17 Ocak’a kadar ek delillerle mahkemeye yeniden başvurmazsa hakim davanın düşmesine karar verir. Jaber, yeniden başvuru yapar ve iddialarıyla ilgili hakime ek deliller sunarsa dava kaldığı yerden görülmeye devam eder” diye konuştu.

Sarraf avukatı Anello aracılığıyla, daha önce mahkemeye sunduğu dilekçede, eski koğuş arkadaşı 63 yaşındaki Arap asıllı Fildişi Sahilli vatandaşı Jaber’in, cinsel istismar ve tecavüz iddiasıyla açtığı davanın hiçbir temele dayanmadığını ve hayal ürünü olduğunu savunmuştu.

Dilekçede, açılan davanın Sarraf’ı itibarsızlaştırmak ve para sızdırmak amacıyla yapıldığı öne sürülmüştü. Savunma dilekçesinde, Sarraf’ın cinsel tacizine uğradığını iddia eden davacı Jaber’in şikayet dilekçesinin zamanlamasının manidar olduğuna dikkat çekilmişti. Cinsel taciz iddialarının, Sarraf’ın tam da tanık olarak mahkemeye çıktığı sırada ortaya atıldığı belirtilmişti.

Mahkemeye sunulan dilekçede, Sarraf’ın tanık olarak dinlendiği duruşmalar sonrasında, kaldığı yerin can güvenliği için gizlendiği ancak bu gizliliğin davacı Jaber tarafından bozulduğu belirtilerek, “Jaber için çalışan biri Sarraf’ın kaldığı cezaevine tebligat yapmak için izinsiz olarak girip yerini deşifre etti” denilmişti.

Amerikanın Sesi (VOA)
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mahkemeden Zarrab'ı rahatlatacak kritik karar Sonraki Haber >>

Hastanenin güvenlik görevlileri bir vatandaşı dövdü

Hastanenin güvenlik görevlileri bir vatandaşı dövdü

İşte İslam dünyasının problemi

İşte İslam dünyasının problemi

Yaşlı adamın kafasına tabela düştü

Yaşlı adamın kafasına tabela düştü

Araç kullanmayı öğrenen gencin zor anları

Araç kullanmayı öğrenen gencin zor anları

Vatandaş: Vallahi Ak Parti pis desem cezaevine girerim, iyi herşey iyidir, süperdir

Vatandaş: Vallahi Ak Parti pis desem cezaevine girerim, iyi herşey iyidir, süperdir

Osmanlı Ocakları: %52 dişlerini sıkarak bekliyor

Osmanlı Ocakları: %52 dişlerini sıkarak bekliyor

Bir KHK' lının dramı mecliste

Bir KHK' lının dramı mecliste

Yıkılmayan bir gazeteci: Arzu Yıldız

Yıkılmayan bir gazeteci: Arzu Yıldız

Canlı yayında birbirlerine girdiler!

Canlı yayında birbirlerine girdiler!

Yemek arabası bir anda patladı

Yemek arabası bir anda patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:51:36