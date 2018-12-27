Mahkemeden Zarrab'ı rahatlatacak kritik karar

Sarraf, avukatı Robert Anello aracılığıyla mahkemeye yaptığı başvuruda, hakkındaki suçlamaların asılsız iddialar olduğunu öne sürmüş ve davanın düşürülmesini talep etmişti. Başvuruyu değerlendiren hakim Sholomo Hagler, Sarraf’ın davanın düşürülmesiyle ilgili talebini kabul etti.







Hakim Hagler, Sarraf aleyhine cinsel taciz iddiasıyla dava açan Jaber’den, 17 Ocak 2019 tarihine kadar mahkemeye ek delil sunup yeniden başvuru yapmasını istedi.





“Ek delil sunup yeniden başvuru yapmazsa dava düşer”





VOA Türkçe’nin görüşlerine başvurduğu hukukçular, davanın kaderinin 17 Ocak’a kadar belli olacağını belirterek, “Jaber, 17 Ocak’a kadar ek delillerle mahkemeye yeniden başvurmazsa hakim davanın düşmesine karar verir. Jaber, yeniden başvuru yapar ve iddialarıyla ilgili hakime ek deliller sunarsa dava kaldığı yerden görülmeye devam eder” diye konuştu.





Sarraf avukatı Anello aracılığıyla, daha önce mahkemeye sunduğu dilekçede, eski koğuş arkadaşı 63 yaşındaki Arap asıllı Fildişi Sahilli vatandaşı Jaber’in, cinsel istismar ve tecavüz iddiasıyla açtığı davanın hiçbir temele dayanmadığını ve hayal ürünü olduğunu savunmuştu.





Dilekçede, açılan davanın Sarraf’ı itibarsızlaştırmak ve para sızdırmak amacıyla yapıldığı öne sürülmüştü. Savunma dilekçesinde, Sarraf’ın cinsel tacizine uğradığını iddia eden davacı Jaber’in şikayet dilekçesinin zamanlamasının manidar olduğuna dikkat çekilmişti. Cinsel taciz iddialarının, Sarraf’ın tam da tanık olarak mahkemeye çıktığı sırada ortaya atıldığı belirtilmişti.







Mahkemeye sunulan dilekçede, Sarraf’ın tanık olarak dinlendiği duruşmalar sonrasında, kaldığı yerin can güvenliği için gizlendiği ancak bu gizliliğin davacı Jaber tarafından bozulduğu belirtilerek, “Jaber için çalışan biri Sarraf’ın kaldığı cezaevine tebligat yapmak için izinsiz olarak girip yerini deşifre etti” denilmişti.





Amerikanın Sesi (VOA)