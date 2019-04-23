ABD'de Trump'ın azledilmesi tartışılıyor

ABD Başkanı Trump azledilme konusunda “Hiç endişeli değilim” dedi. Demokrat Parti’yse azil sürecinin başlatılması konusunda kendi içinde bölünmüş durumda.







Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler dahil olmak üzere altı etkili komisyon başkanı Pazartesi günü Temsilciler Meclisi’ndeki diğer Demokratlarla telekonferansla görüşerek Trump’ın Rusya soruşturmasında adaleti engellediği iddialarından hem kendisine hem de şirketine ait vergi tartışmalarını soruşturduklarının mesajını verdi.





Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, görüş ayrılığı yaşayan Demokratlar’a, özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturması raporunda ortaya çıkan çarpıcı ayrıntıların ardından Trump’ın azledilme olasılığından ziyade bulgulara odaklanma çağrısında bulundu.





Demokrat liderlerin yaptığı telekonferans görüşmesine katılan ancak isimlerini vermeyen kişilere göre, Nadler ve diğer başkanlar Trump’ın adaleti engellediği kanaatinde olduklarını açık şekilde dile getirdi.





Mueller raporuna göre, Trump’ın Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcının görevden alınması konusundaki talimatını reddeden eski Beyaz Saray hukuk danışmanı McGahn bu anlamda yıldız tanık konumunda olacak.





Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Nadler yaptığı yazılı açıklamada, “Özel yetkili savcının hazırladığı raporun redakte edilmiş hali bile Başkan Trump’ın adaleti engellediği ve başka suistimallerde bulunduğuna ilişkin sağlam delil sunuyor. Yanlış davranışın tam kapsamını tespit etmek ve denetim, yasama ve anayasal olarak hesap verebilirlik anlamında görevimizi yerine getirmek için ne gibi adımlar atılacağına karar vermek Kongre’nin görevi” ifadelerini kullandı.





Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun McGahn’ı ifadeye çağırmasına komisyonun Cumhuriyetçi üyeleri tepki gösterdi. Georgia’yı temsil eden ve Adalet Komisyonu’undaki en üst düzey Cumhuriyetçi olan Doug Collins, McGahn’ın Mueller’a 30 saat ifade verdiğini ve Nadler’in de ortaya çıkmasının mümkün olmadığını bildiği bazı şeyler istediğini savundu.





Başkan Trump ise endişeli olmadığını söylüyor. Pazartesi günü azledilme konusunda endişeli olup olmadığı yönündeki sorulara “Bir parça bile endişeli değilim” yanıtını verdi. Ancak Trump’ın raporu itibarsızlaştırmaya yönelik Twitter üzerinden paylaştığı pek çok mesaj durumu önemsediğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.





Trump Pazartesi günü paylaştığı Twitter mesajında “Sadece yüksek profilli suçlar azledilmeyle sonuçlanabilir. Benim işlediğim böyle bir suç yok (Gizli anlaşma yok, adaleti engelleme yok). O nedenle azledilme söz konusu olamaz. Asıl suç işleyenler Demokratlar’dı, Cumhuriyetçi Başkanınız değil” diye yazdı.





Diğer taraftan Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi’nin yaklaşımı azledilme sürecinin başlatılmasından yana olan Demokratlar’ı hayal kırıklığına uğrattı.





Florida Kongre üyesi Demokrat Val Demings, sözcüsüne göre, Temsilciler Meclisi’nin elinde azledilme sürecini başlatacak yeterli delilin olduğu kanısında.





Başkan Trump’ın soruşturmaya ilişkin öfkesini ve soruşturmanın etkisini azaltma girişimlerini anlatan McGahn özel yetkili savcı Mueller için hayati önem taşıyan bir tanıktı.





Eski Beyaz Saray hukuk danışmanı, 17 Haziran 2017 gecesi Başkan’ın kendisini telefonla arayarak Adalet Bakanlığı’nı araması ve Mueller’ın çıkar çatışması olduğu gerekçesiyle görevden alınması gerektiğini söylemesi talimatını verdiğini anlattı. Mueller raporuna göre, talimata uymayı reddeden McGahn “Olası Cumartesi Gecesi Katliamı” olarak adlandırdığı durumu ortaya çıkarmaktansa istifa etmeyi tercih edeceğine karar verdiğini söyledi.





Trump’ın Mueller konusundaki talimatına ilişkin bu iddialar o dönem haberlere yansıdığında Başkan McGahn’ın haberleri yalanlamasını istedi ve Mueller’a bundan ne için bahsettiğini, yaptıkları görüşmelere ilişkin neden notlar aldığını sordu. McGahn ise Mueller raporuna göre geri adım atmayı reddetti.





Nadler’in açıklaması, Trump’ın özel yetkili savcının görevden alınmasına yönelik çabalarını ve kendisine yakın kişileri yalan söylemeye ikna etme çabalarını anlatan Mueller raporu ışığında bundan sonrasında atılacak adımlar konusunda Demokratlar’ın tek ses olmak adına kendi içlerinde verdikleri mücadeleyi yatıştırma çabalarından biri olarak yorumlandı.





Mueller raporunun geçen hafta yayınlanmasının ardından Demokrat Parti’nin yeni isimlerinden olan Alexandria Ocasio Cortez, bir diğer Demokrat Kongre üyesi Rashida Tlaib’in Trump’ın sergilediği davranışa ve bu davranışın Temsilciler Meclisi’nde resmi bir azledilme suçu teşkil edip etmediğine yönelik soruşturma açılması çağrısına destek verdi.





Alexander Ocasio Cortez Twitter’dan paylaştığı mesajında, “Mueller raporu Başkan’ın adaleti engelleyip engellemediği konusunun soruşturulmasında sorumluluğunun Kongre’ye ait olduğunu net şekilde ortaya koyuyor” diye yazdı.





Pazartesi günü Pelosi’nin mektubu Trump’ın “en azından son derece etik olmayan ve makamına yakışmayan bir davranış sergilediğine” ilişkin Demokratlar arasında bir görüş ayrılığı olmadığını belirtmiş ancak parti içinde bundan sonrasında nasıl adımlar atılması gerektiği konusunda farklı görüşler olduğunu da kabul etmişti.





Nancy Pelosi, Demokrat Partililere 2020 Başkanlık seçimleri ve Kongre seçim sürecinde yoğun kampanya döneminde önyargı ve hırsa yenik düşmemeleri, bunun yerine bulgulara odaklanmaları çağrısında bulundu.





Nancy Pelosi Demokratlar Trump’a meydan okuyacak bir aday ilan edene kadar Demokrat Parti’nin fiili lideri konumunda. O nedenle de sözleri ve yaptığı uyarılar 2020 Başkanlık seçimi sürecinde yankı buluyor.





Pelosi mektubunda, “Hepimiz hakikatı bulma yolunda ilerlememiz gerektiği konusunda hemfikiriz. Başkan’ın hesap vermesini sağlamaya yönelik verilerin azledilme süreçleri dışında da elde edilebileceğinin bilinmesi önemli” ifadelerini kullanmıştı.





Demokrat Parti’nin 2020 seçimleri için aday adayı olan isimler de CNN’de yayınlanan ve aday adaylarının soruları yanıtladığı etkinliklerde bu konuya değindi. Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, “Kongre üyeleri başkanın hareketlerinin uygun olduğunu düşünüyorsa, oylamaya gitmeli ve bunun sonucuyla yaşamalı” diyerek Trump’ın azledilmesi sürecinin başlatılması çağrısını yineledi.





Minnesota Senatörü Amy Klobuchar Trump’ın hesap vermesi gerektiğini belirtti ancak azledilme sürecinin başlatılması gerektiğini söylemedi.





Kongre’deki diğer komisyonlar da Mueller raporunun redakte edilmemiş halinin yanı sıra soruşturma kapsamında toplanan materyalleri talep ediyor. Adalet Bakanı William Barr’ın gelecek hafta hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da ifade vermesi bekleniyor. Nadler özel yetkili savcı Robert Mueller’ı da ifadeye çağırdı ancak Mueller için henüz bir tarih belirlenmedi.





2020 seçim sürecinin hareketlendiği bir dönemde Nancy Pelosi, üstü kapalı da olsa Demokratlar’a geçen Ocak ayında ortaya çıkan ve Rashida Tlaib’in Temsilciler Meclisi’nin Trump’ı azledeceğini söylediği görüntü gibi tepki çekecek durumların ortaya çıkmasına direnmeleri gerektiği mesajını verdi. Pelosi mektubunda, “Amerikan halkına hırs ya da önyargıdan uzak sadece gerçeklere dayalı bir şekilde ilerlediğimizi göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.