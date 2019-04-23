Samanyolu Haber /Gündem / Akar’dan yeni askerlik sistemi açıklaması /23 Nisan 2019 21:24

Akar’dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Kısa süre kaldı" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis’te düzenlenen resepsiyonda açıklamalarda bulundu.F-35 konusunda B planlarının olduğunu belirten Akar, “Kısa orta uzun vadeli planlarımız var. Süreçte henüz kilitlenme yok. 4 pilotumuz halen uçuyor. 2 pilotumuz eğitime hazırlanıyor. 35-40 personelimizin eğitimi de sürüyor” dedi.

Suriye konusunda Akar, “ABD’nin bizim tezlerimize yaklaştığını görüyoruz çünkü bizim tezlerimiz makul” ifadelerini kullandı.Yeni askerlik sistemine de değinen Akar, “Yeni askerlik sistemi büyük ölçüde tamamlandı, Cumhurbaşkanı’na sunacağız” diye konuştu.
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