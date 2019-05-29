Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Rusya soruşturması kapandı /29 Mayıs 2019 21:39

ABD'de Rusya soruşturması kapandı

ABD’de 2016 Başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiasını soruşturan Özel Yetkili Savcı Mueller dosyanın resmen kapandığını duyurdu. Rusya’nın seçimlere müdahale ettiğini ileri süren savcı ancak Trump’a bu konuda suçlama yöneltme seçeneklerinin olmadığını söyledi.

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ABD’de 2016 yılında yapılan başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarını soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, dosyanın resmen kapandığını duyurdu.

Mueller dosyanın resmen kapanmasıyla Adalet Bakanlığı’ndaki görevinin sona erdiğini belirterek Bakanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

İki yıl süren soruşturmanın ardından ilk kez kameraların karşısına geçen Mueller, Rusya'nın ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine, siber saldırıyla müdahale etmek amacıyla organize girişimlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Başkan adaylarından Hillary Clinton'ın seçim kampanya ekibinin kullandığı bazı bilgisayarların hacklendiğini ve daha sonra bu bilgilerin siyasi bir amaçla kullanılmak istendiğini söyleyen Mueller, “Rusya bizim seçimlerimize müdahale etmeye çalıştı ve bu durum tüm Amerikalıları endişelendirmelidir" diye konuştu.

'BAŞKANIN SUÇ İŞLEMEDİĞİNDEN EMİN OLSAYDIK SÖYLERDİK, BU KONUDA TESPİT YAPMADIK'

ABD Başkanı'na suçlama yönelmenin seçenekleri arasında olmadığını vurgulayan Mueller “Eğer Başkanın açıkça bir suç işlemediği konusunda emin olmuş olsaydık bunu bu şekilde söylerdik. Fakat Başkanın bir suç işleyip işlemediği konusunda bir tespit yapmadık. Halen görevi başındayken bir Başkan federal bir suçla suçlanamaz, bu anayasaya aykırıdır” dedi.

Mueller’ın soruşturma raporunun redakte edilmiş versiyonu Nisan ayında kamuoyuna açıklanmıştı. Bu raporda Rusya’nın 2016 seçimlerine defalarca müdahale girişiminde bulunduğu ileri sürülmüştü. Trump’ın seçim kampanyası ekibinin Rus yetkililerle bir dizi teması olduğu belirtilen raporda bu temasların seçimi kazanmak için Moskova ile gizli işbirliği için olduğuna dair bir kanıta ulaşılamadığı belirtilmişti.

ABD’de Demokratların Kongre’de ifade vermesini istedikleri Mueller, bugün yaptığı açıklamada soruşturmaya ilişkin 448 sayfalık raporun ötesinde söyleyecek bir şeyi olmadığını belirterek artık özel hayatına döndüğünü açıkladı.

Mueller'ın açıklamasının ardından ABD Başkanı Trump, Twitter'dan "Mueller'in raporunda değişen bir şey yok. Kanıtlar yetersizdi ve böyle durumlarda insanlar ülkemizde masum sayılır. Dosya kapandı. Teşekkürler" mesajını paylaştı. 
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