Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de rafineride yangın çıktı /31 Temmuz 2019 22:33

ABD'de rafineride yangın çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Exxon Mobil Rafinerisinde büyük bir yangın çıktı.

SHABER3.COM

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Exxon Mobil Rafinerisinde büyük bir yangın çıktı. Yangın sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, halka 'sığınaklara gidin' çağrısında bulunuldu. 

Yangın, Houston'ın yaklaşık 40 mil doğusundaki Baytown'da petrokimya rafinerisi ExxonMobil'de başladı. Yangının tehlikeli polipropilen maddesi içeren bir alanda olduğunu söyleyen Exxon Mobil'in yetkilileri tedbir için yakındaki sakinlere koruma talep etti.

Bölgede, bu yıl başka petrokimya şirketlerini de büyük yangınlar çıktı. Nisan ayında, kimyasal madde taşıyan bir tankta çıkan yangında bir işçi öldü. Mart ayında ise, Deer Park'taki bir petrokimya deposunda çıkan yangın günlerce söndürülemedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de rafineride yangın çıktı Sonraki Haber >>

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Ağaç düşmanları...

Ağaç düşmanları...

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:57:08