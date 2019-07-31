ABD'de rafineride yangın çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Exxon Mobil Rafinerisinde büyük bir yangın çıktı. Yangın sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, halka 'sığınaklara gidin' çağrısında bulunuldu.





Yangın, Houston'ın yaklaşık 40 mil doğusundaki Baytown'da petrokimya rafinerisi ExxonMobil'de başladı. Yangının tehlikeli polipropilen maddesi içeren bir alanda olduğunu söyleyen Exxon Mobil'in yetkilileri tedbir için yakındaki sakinlere koruma talep etti.





Bölgede, bu yıl başka petrokimya şirketlerini de büyük yangınlar çıktı. Nisan ayında, kimyasal madde taşıyan bir tankta çıkan yangında bir işçi öldü. Mart ayında ise, Deer Park'taki bir petrokimya deposunda çıkan yangın günlerce söndürülemedi.