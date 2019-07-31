Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Kaz Dağları’nda altın madeni arama çalışmaları için binlerce ağacın kesilmesi ve altın aramak için siyanür kullanıldığı iddialarına tepkiler gelmeye devam ediyor. O tepkilerden biri de Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın’dan geldi. Arkın'ın tepkisini oğlu Murat Arkın Twitter hesabından paylaştı.





Kaz Dağları’nın ata kanıyla sulandığını hatırlatan Cüneyt Arkın, “O güzelim ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim, neredeler?” ifadeleriyle devam eden çalışmalara tepkisini gösteriyor.





Cüneyt Arkın’ın o sözleri şu şekilde: “Burası Kaz Dağları bir zamanlar cennetti. Şimdi cehennem oldu. O zehir, siyanür toprağı yakmış, kavurmuş, parçalamış, öldürmüş. Düşman yapmazdı. Kimler müsaade ediyor, izin veriyor bu vicdansızlara. O güzelim ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim, neredeler?”