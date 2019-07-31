Samanyolu Haber /Gündem / Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi: /31 Temmuz 2019 22:48

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi:

Kaz Dağları’nda altın madeni arama çalışmaları için binlerce ağacın kesilmesi ve altın aramak için siyanür kullanıldığı iddialarına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Kaz Dağları’nda altın madeni arama çalışmaları için binlerce ağacın kesilmesi ve altın aramak için siyanür kullanıldığı iddialarına tepkiler gelmeye devam ediyor. O tepkilerden biri de Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın’dan geldi. Arkın'ın tepkisini oğlu Murat Arkın Twitter hesabından paylaştı.

Kaz Dağları’nın ata kanıyla sulandığını hatırlatan Cüneyt Arkın, “O güzelim ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim, neredeler?” ifadeleriyle devam eden çalışmalara tepkisini gösteriyor.

Cüneyt Arkın’ın o sözleri şu şekilde: “Burası Kaz Dağları bir zamanlar cennetti. Şimdi cehennem oldu. O zehir, siyanür toprağı yakmış, kavurmuş, parçalamış, öldürmüş. Düşman yapmazdı. Kimler müsaade ediyor, izin veriyor bu vicdansızlara. O güzelim ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim, neredeler?”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi: Sonraki Haber >>

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Ağaç düşmanları...

Ağaç düşmanları...

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:56:14