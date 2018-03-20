ABD'de okula silahlı saldırı..









'St. Mary's İlçesi Devlet Okulları' adlı resmi kurumdan yapılan açıklamada okuldaki durumun kontrol altında olduğu ve kampüsün kapatıldığı duyuruldu.





?Yapılan açıklamada "Okula giriş çıkışlar kapatıldı ve durum kontrol altında. Şerif bürosu olay mahalinde" dendi. Açıklamada lisedeki öğrencilerin ailelerinin okul bölgesine gitmemesi, yakınlardaki bir başka liseye gitmeleri istendi.





Ayrıca federal bir kurum olan 'Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu'ndan özel ajanların da okula doğru yola çıktığı aktarıldı.





YARALILAR VAR





St. Mary İlçesi Şerifi sözcüsü Julie Yingling lisedeki silahlı çatışmada yaralananların olduğunu duyurdu. Ancak sözcü yaralıların sayısını ve olayda hayatını kaybeden olup olmadığını henüz bilmediklerini açıkladı.





14 Şubat'ta Florida'daki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ndeki silahlı saldırıda 17 kişinin öldürülmesi sonrası ülkede silahlanma denetimi konusundaki tartışmalar yeniden alevlenmişti.