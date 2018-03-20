Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de okula silahlı saldırı.. /20 Mart 2018 17:32

ABD'de okula silahlı saldırı..

ABD basını, Maryland eyaletindeki St. Mary okulunda silahlı saldırı gerçekleştiğini duyurdu. Okulun polis tarafından abluka altına alındığı belirtildi. USA Today'in aktardığına göre Maryland eyaletindeki Great Mills Lisesi'nde ateşli silah kullanıldı.

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'St. Mary's İlçesi Devlet Okulları' adlı resmi kurumdan yapılan açıklamada okuldaki durumun kontrol altında olduğu ve kampüsün kapatıldığı duyuruldu.

?Yapılan açıklamada "Okula giriş çıkışlar kapatıldı ve durum kontrol altında. Şerif bürosu olay mahalinde" dendi. Açıklamada lisedeki öğrencilerin ailelerinin okul bölgesine gitmemesi, yakınlardaki bir başka liseye gitmeleri istendi.

Ayrıca federal bir kurum olan 'Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu'ndan özel ajanların da okula doğru yola çıktığı aktarıldı.

YARALILAR VAR

St. Mary İlçesi Şerifi sözcüsü  Julie Yingling lisedeki silahlı çatışmada yaralananların olduğunu duyurdu. Ancak sözcü yaralıların sayısını ve olayda hayatını kaybeden olup olmadığını henüz bilmediklerini açıkladı.

14 Şubat'ta Florida'daki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ndeki silahlı saldırıda 17 kişinin öldürülmesi sonrası ülkede silahlanma denetimi konusundaki tartışmalar yeniden alevlenmişti.
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