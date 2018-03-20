24 bin 500 kişi Türk vatandaşlığından çıktı

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın Türkiye vatandaşlığına kabul edilen ve Türkiye vatandaşlığından çıkan kişi sayılarına ilişkin bilgi edinme talebi İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yanıtlandı.





İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, 2017 yılına ait verilerin henüz hazır olmadığı belirtilerek, yalnızca 2016 yılı verileri paylaşıldı.





Söz konusu verilere göre 2016 yılında 14 bin 194 yabancı uyruklu kişi Türkiye vatandaşlığına kabul edildi, 24 bin 545 kişi ise Türkiye vatandaşlığından çıkarak başka ülke vatandaşlığına geçti. 2016 yılında en fazla Türkiye vatandaşı olan ülke vatandaşı 3 bin 429 kişiyle Suriye oldu. Çin, 62 kişiyle listenin sonunda yer aldı.