ABD'de 'marul salgını': Ölü sayısı 5'e yükseldi

Amerikan Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) açıklamasına göre, ülke genelindeki 197 vakada, şimdiye kadar 89 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden 27’si “hemolitik üremik sendrom” olarak bilinen böbrek yetmezliği tedavisi görüyor. Son 12 yılın en büyük salgınında ölenlerden ikisi Minnesota üçü de Arkansas’dan. 2006’daki salgında 200 vaka görülmüştü. Salgının kaynağının Arizona’nın Yuma bölgesinde üretilen marullar olduğu tahmin ediliyor.





MARUL TÜKETMEYENLER DE HASTALIK KAPTI





Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ise salgının tek bir üretici dağıtıcı ya da bölgeye bağlı olmayabileceğine dikkat çekerek incelemenin devam ettiğini duyurdu. Salgından etkilenenlerin, bakteri taşıyan marulların hâlâ satıldığı dönemde; 2-3 hafta öncesinde hastalandıkları belirtiliyor. Yetkililer, hastalardan bazılarının marul tüketmediğini ancak diğer hastalarla teması olduğunu söylüyor.