Samanyolu Haber /Spor / Büyük Fark attı.... Fenerbahçe'nin 37. başkanı oldu... /03 Haziran 2018 19:07

Büyük Fark attı.... Fenerbahçe'nin 37. başkanı oldu...

Fenerbahçe başkanlık seçiminde zafer Ali Koç'un oldu Türk futbol tarihinin ve Fenerbahçe’nin en önemli başkanlık seçimi sona erdi… Kulüp tarihinde ilk kez statta yapılan kongrede Aziz Yıldırım ile Ali Koç başkanlık yarışına girdi. Toplam 25 bin 650 üyenin oy kullanabileceği kongreye rekor katılım gerçekleştirildi ve tam 21 bin 350 kişinin oy kullandığı açıklandı. Yeni dönem başkanını seçmek için oy verme işlemi Ülker Stadı’nda saat 10.00 itibariyle başladı. Oy verme işlemi saat 17.00’ye kadar 38 sandıkta gerçekleştirildi. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayıldı. Ve sarı lacivertli kulübün 33.başkanı henüz resmi olarak açıklanmayan sonuçlara göre Ali Koç oldu.

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Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Resmi sonuçlara göre geçerli oy sayısı 20 bin 736 olarak açıklanırken oyların 16 bin 92'sini Ali Koç, 4 bin 644'ünü ise Aziz Yıldırım aldı.
Türk futbol tarihinin ve Fenerbahçe’nin en önemli başkanlık seçimi sona erdi… Kulüp tarihinde ilk kez statta yapılan kongrede Aziz Yıldırım ile Ali Koç başkanlık yarışına girdi. Toplam 25 bin 650 üyenin oy kullanabileceği kongreye rekor katılım gerçekleştirildi ve tam 21 bin 350 kişinin oy kullandığı açıklandı. Yeni dönem başkanını seçmek için oy verme işlemi Ülker Stadı’nda saat 10.00 itibariyle başladı. Oy verme işlemi saat 17.00’ye kadar 38 sandıkta gerçekleştirildi. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayıldı. Ve sarı lacivertli kulübün 33.başkanı henüz resmi olarak açıklanmayan sonuçlara göre Ali Koç oldu.

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