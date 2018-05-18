ABD'de lisede silahlı saldırı; 8 ölü









Okul yöneticileri saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.





Görgü tanıkları sınıfa giren saldırganın çevreye ateş açtığını aktardı.





Olayın ardından okuldaki 1400 öğrenci tahliye edildi.





Amerikan polisi olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.





Saldırganın kimliği ya da saldırının sebebi konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.





Olay ABD'de bu hafta üçüncü, yıl başından beriyse 22'nci okul saldırı olarak kayıtlara geçti.





Saldırı ile ilgili Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan ABD Başkanı Donald Trump "Gelen ilk raporlar iyi görünmüyor. Tanrı hepinizi korusun" dedi.