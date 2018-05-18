Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de lisede silahlı saldırı; 8 ölü /18 Mayıs 2018 18:51

ABD'de lisede silahlı saldırı; 8 ölü

ABD'nin Teksas Eyaleti'nde Galveston bölgesindeki Santa Fe Lisesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Bir polisin de yaralandığı olayda 8 kişi hayatını kaybetti.

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Okul yöneticileri saldırganın gözaltına alındığını açıkladı. 

Görgü tanıkları sınıfa giren saldırganın çevreye ateş açtığını aktardı.

Olayın ardından okuldaki 1400 öğrenci tahliye edildi.

Amerikan polisi olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saldırganın kimliği ya da saldırının sebebi konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Olay ABD'de bu hafta üçüncü, yıl başından beriyse 22'nci okul saldırı olarak kayıtlara geçti.

Saldırı ile ilgili Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan ABD Başkanı Donald Trump "Gelen ilk raporlar iyi görünmüyor. Tanrı hepinizi korusun" dedi.
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