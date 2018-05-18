KHK ile ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ'a beraat

Kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilenlerin Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde gerçekleştirdikleri “İşimi Geri İstiyorum” eylemlerinde yer alan öğretmen Acun Karadağ, örgüt üyeliği ile suçlandığı davadan beraat etti.





Acun Karadağ, 2013 yılında örgüt üyeliği ile suçlandığı dosyadan 6 ay tutuklu kalmıştı. OHAL KHK’si ile mesleğinden ihraç edildikten sonra başladığı eylemi sırasında medyada hakkındaki davanın ihracına neden olduğu iddia edilmişti. Karadağ, beraat kararını Twitter hesabından şu paylaşımıyla duyurdu:





"Bizi ihraç etmek için bahane yarattıkları 2013'teki örgüt üyeliği davasından biraz önce beraat ettim. 6 ay tutukluluk,kızımın dışarıda annesizliği,beni işsiz bırakmaları,kalbimin pili, düzenleri,kumpasları bir beraatle temizlenir sanıyorlar.Yarına kalacak, yanınıza kalmayacak."





NE OLMUŞTU?









15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen’in Kasım 2016’da Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde başlattığı “İşimi Geri İstiyorum” eylemine, 13’üncü gün yine KHK ile ihraç edilen sınıf öğretmeni Semih Özakça ve 29’uncu gün sosyal bilgiler öğretmeni Acun Karadağ katılmıştı. KHK ile ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık’ın da eylemcilere katılmasıyla devam eden süreçte, eylemciler defalarca polis tarafından darp edilerek gözaltına alındılar. Gözaltılar sırasından kalp sorunu yaşayan Karadağ ameliyat oldu ve kalbine pil takıldı.