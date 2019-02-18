Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Avrupa'ya: IŞİD'çileri alın yargılayın yoksa serbest bırakırız /18 Şubat 2019 15:00

Trump'tan Avrupa'ya: IŞİD'çileri alın yargılayın yoksa serbest bırakırız

Amerika Başkanı Donald Trump Avrupalı müttefiklerine çağrıda bulunarak yakalanan IŞİD savaşçılarını geri alıp yargılamalarını aksi durumda Amerika’nın onları serbest bırakmak zorunda kalacağını kaydetti.

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Trump bu çağrısını tweet mesajıyla yaptı.

Trump mesajında, “Amerika İngiltere’den, Fransa’dan, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye’de yakaladığımız 800 IŞİD savaşçısını geri almalarını ve yargılamalarını istiyor. Halifelik yıkılmak üzere. Alternatif iyi değil, onları serbest bırakmak zorunda kalacağız. Amerika IŞİD savaşçılarının Avrupa’ya sızdığını görmek istemiyor. Çok çaba harcıyoruz ve çok harcıyoruz. Diğerleri için hızlanmak ve yapabilecekleri işi yapma vakti. Yüzde yüz halifelik zaferinin ardından geri çekiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu arada Amerika’nın desteklediği Suriye Demokratik Güçleri IŞİD’in elindeki son bölgeyi ele geçirmeye çok yakın. IŞİD’le savaşan güçlerin alandaki komutanı Jilya Furat, gelecek günlerde, çok kısa süre içinde örgütün sona erdiği haberini dünyaya yayacaklarını belirtti.

Furat, örgütün Irak sınırı yanında küçük bir alanda sıkıştırıldığını kaydetti.

IŞİD militanlarının Suriye’nin orta kesiminde çöde bazı küçük alanlarda bulunsalar da Irak’ın kentlerinde yer altında indikleri ve uyuyan hücreler konumunda oldukları belirtiliyor. Bununla birlikte hakimiyet alanlarının şimdilik neredeyse bittiği kaydediliyor.
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