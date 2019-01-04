ABD'de AKP ile iş tutan sahte lobicilerden mahkemeye yeni talep

Amerikanın Sesi'nin haberine göre, Virginia eyaletindeki duruşma sırasında Refikyan’ın avukatı Robert Trout, teslim edilen yeni kanıtları değerlendirmek için ek süreye ihtiyacı olduğunu söyledi ve yargıçtan 11 Şubat’taki duruşmayı Eylül ayına ertelemesini talep etmeyi planladığını kaydetti.







Eski bir banka yöneticisi ve Flynn Intel Danışmanlık Grup’unun ortak kurucu Refikyan, Fethullah Gülen’i itibarsızlaştırmak ve Amerika’dan Türkiye’ye iadesini sağlamak için Türkiye adına gizlice lobi yapmakla suçlanıyor.





Refikyan, Aralık ayında Türk-Hollandalı işadamı Ekim Alptekin’le birlikte lobi faaliyetlerini ifşa etmemek ve işleriyle ilgili yalan söylemekle suçlanmıştı.







Refikyan, yabancı bir ajan şeklinde hareket etme ve gizli anlaşma yapmak suçlamalarıyla karşı karşıya. Alptekin’e ise 6 suçlama yöneltildi. Refikyan ve Alptekin suçlamaları reddediyor.





Refikyan’a yönelik suçlama, Flynn’in Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI)yalan söylemekle suçlanmasından bir yıl sonra geldi. Başkan Donald Trump, Flynn’i 2017’nin ilk günlerinde görevden almıştı. Özel savcıyla anlaşması gereği Flynn, Türkiye adına lobi faliyetleri konusunda yalan söylediğini de kabul etmişti.





Refikyan’a yönelik suçlamalar Mueller tarafından değil Virginia’daki savcılar tarafından yöneltildi.





Bununla birlikte savcı James Gillis, davayla ilgili kanıtların önemli bir bölümünün Mueller’ın ofisinden geldiğini kaydetti.





Geçen ay Washington’da federal yargıç Flynn’i sert biçimde eleştirmiş ve cezasını açıklamayı savcılara yardımı sona erinceye kadar ertelemişti.





Flynn’in Refikyan’a karşı tanıklık edip etmeyeceği ise henüz belli değil.





Trout, savunması çerçevesinde ülke dışından kanıt arayabileceğini kaydetti.